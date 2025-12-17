כיכר השבת
"מדיניות רופסת של השלטונות"

נתניהו עצר את עדותו כדי לשוחח עם חמיו של הנרצח ותקף את ממשלת אוסטרליה

ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הבוקר את עדותו בבית המשפט כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | הוא הביע את תנחומיו ותקף את מדיניותה הרופסת של ממשלת אוסטרליה במאבק באנטישמיות (מדיני)

1תגובות
ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה שוחח הבוקר (רביעי) עם שליח חב"ד ואב בית הדין בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח ב הטרור בחוף בונדיי, ועם יו"ר המועצה היהודית ישראל-אוסטרליה, עו"ד ארסן אוסטרובסקי שנפצע בפיגוע והשתחרר מבית החולים.

נתניהו שמעיד הבוקר ב, עצר את עדותו בבית המשפט לצורך קיום שיחת הטלפון.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "בשם רעייתו ובשם כל עם ישראל, ראש הממשלה השתתף בצערו של הרב אולמן ובצערן של כל משפחות הנרצחים, ואיחל רפואה שלמה לפצועים".

ראש הממשלה אמר כי "מעשים נפשעים אלו הם כתוצאה מהאנטישמיות שמשתוללת מול מדיניות רופסת של השלטונות במדינה ושל ממשלת אוסטרליה, שמחויבת לפעול באופן מיידי בכל הכלים כדי למגר את הטרור ולהשיב את הביטחון לקהילות היהודיות".

ראש הממשלה אמר עוד כי "מדינת ישראל עומדת לצד הקהילה היהודית באוסטרליה", וביקש לחזק את שליחי חב"ד ואת יהודי אוסטרליה שעומדים איתן ונאחזים באמונה גדולה וברוח כבירה נגד מבקשי רעתנו.

1
גרוע. שיחת הטלפון הזו רק מערבת את הקהילה היהודית בפוליטיקה הישראלית וקושרת אותם לביבי שנחשב ע"י רבים בעולם לפושע. חבל שנתניהו חושב רק על עצמו.
יעקב

