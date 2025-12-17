ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הבוקר (רביעי) עם שליח חב"ד ואב בית הדין בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי, ועם יו"ר המועצה היהודית ישראל-אוסטרליה, עו"ד ארסן אוסטרובסקי שנפצע בפיגוע והשתחרר מבית החולים.

נתניהו שמעיד הבוקר בתיקי האלפים, עצר את עדותו בבית המשפט לצורך קיום שיחת הטלפון.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "בשם רעייתו ובשם כל עם ישראל, ראש הממשלה השתתף בצערו של הרב אולמן ובצערן של כל משפחות הנרצחים, ואיחל רפואה שלמה לפצועים".

ראש הממשלה אמר כי "מעשים נפשעים אלו הם כתוצאה מהאנטישמיות שמשתוללת מול מדיניות רופסת של השלטונות במדינה ושל ממשלת אוסטרליה, שמחויבת לפעול באופן מיידי בכל הכלים כדי למגר את הטרור ולהשיב את הביטחון לקהילות היהודיות".

ראש הממשלה אמר עוד כי "מדינת ישראל עומדת לצד הקהילה היהודית באוסטרליה", וביקש לחזק את שליחי חב"ד ואת יהודי אוסטרליה שעומדים איתן ונאחזים באמונה גדולה וברוח כבירה נגד מבקשי רעתנו.