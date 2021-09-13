בעיצומה של העדות בבית המשפט, ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הכל כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | בתיעוד בלעדי מהשיחה שהגיע לידי "כיכר השבת" נראה הרב אולמן מחזק את נתניהו בצל המשפט המתנהל ומבקש ממנו לעמוד מול הלחצים של הנשיא טראמפ | צפו בשיחה (בעולם)
