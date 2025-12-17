ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הבוקר (רביעי) את עדותו בבית המשפט בתיקי האלפים כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי. "כיכר השבת" עם התיעוד של השיחה המלאה.

במהלך השיחה, סיפר הרב אולמן על חתנו שנרצח בפיגוע וכיצד הגיע לארץ אחרי טבח שמחת תורה כדי לחזק את המשפחות של הנרצחים ואת החיילים. בהמשך השיחה, הוא חיזק את ראש הממשלה נתניהו, גם על המשפט איתו הוא מתמודד וגם מול הלחצים שעובר מהנשיא טראמפ וביקש ממנו להיצמד להוראותיו של הרבי מליובאוויטש, שרוצחי החמאס לא ירוויחו חלילה מהטבח בשמחת תורה.

הרב אולמן לראש הממשלה: "מה שנהיה, כמה שהוא עשה בחיים שלו, הוא חי ארבעים שנה - הוא עשה יותר ממי שהוא עושה בשבעים ושמונים שנה, אבל מיום פטירתו, כמה פעולות נעשו בכל העולם. רבבות הכירו אותו, בכל העולם.

"עכשיו אני מדבר, אני יצאתי באמצע, מדבר שר, ששלחתם לכאן, שיקלי. והוא הכיר את החתן שלי, הרב אלי, שמיד אחרי שבעה באוקטובר הוא קפץ על המטוס והגיע לארץ כדי לחזק את המשפחות של הנרצחים, כדי לחזק את החיילים, אז הוא זכר אותו. לזכותו אנחנו צריכים להתחזק".

הרב אולמן הוסיף לחזק את ראש הממשלה ואמר: "אני רוצה להגיד לכם, שאנחנו גם רוצים לחזק אתכם. אני תמיד, אני מאוד מעריך אותך. אני חושב שיש לך עבודה מאוד מאוד קשה. אני יודע שאתה צריך להתמודד עם כל מיני אנשים מכל הצדדים. המשפט המטומטם הזה, שזה בכלל בכל מקום מעולם, זה לא... אני אגיד לכם שזה דבר שפשוט צריך לעצור, וזה דבר שלא, זה לא הגיוני.

"אבל מצד שני, אנחנו גם רוצים לחזק אתכם, כי אני יודע שעכשיו אתם גם תחת הרבה הרבה לחץ, עם כל מיני דברים, עם החבר שלנו הכי גדול, הנשיא טראמפ, שרוצה לעשות... ואנחנו צריכים להיות חזקים, כי אם אנחנו, אתם יודעים כמוני מה אומר הרבי מליובאוויטש, עם כל הכבוד לאמריקה שצריכים להיות חברים שלהם, אבל אנחנו יודעים שאם הם מבקשים ממנו דברים שאנחנו לא יכולים, בלתי הפיכים, הם רוצים שאנחנו ניתן להם דברים ואנחנו לא יכולים... אבל הם נותנים בחזרה רק מילים, ושום דבר אחר.

"ולכן אני מבקש מכם, כי אנחנו, כל ישראל ערבים זה לזה, מה שקורה באוסטרליה זה משפיע על ארץ ישראל, מה שקורה בארץ משפיע כאן, הכל הכל מעורב. ואנחנו מתחננים לכם, שאתם צריכים לעשות את הכל, ויותר מהכל, לעשות כפי דברי הרבי, ולעשות ככה ש... וסוף כל סוף אמריקה צריכה את ישראל עוד יותר ממה שישראל צריכה...

"וסוף כל סוף אנחנו נישאר חברים איתם, אבל אנחנו לא יכולים לתת להם, עוד פעם, שהם יהיו 'חוטא נשכר', שהם עשו את השבעה באוקטובר, ובסוף הם קיבלו משהו בשביל זה. זה לא יכול להיות".

"אתה מחזק אותי בהחלט", הגיב ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "בשם רעייתו ובשם כל עם ישראל, ראש הממשלה השתתף בצערו של הרב אולמן ובצערן של כל משפחות הנרצחים, ואיחל רפואה שלמה לפצועים".

ראש הממשלה תקף את ממשלת אוסטרליה ואמר כי "מעשים נפשעים אלו הם כתוצאה מהאנטישמיות שמשתוללת מול מדיניות רופסת של השלטונות במדינה ושל ממשלת אוסטרליה, שמחויבת לפעול באופן מיידי בכל הכלים כדי למגר את הטרור ולהשיב את הביטחון לקהילות היהודיות".

ראש הממשלה אמר עוד כי "מדינת ישראל עומדת לצד הקהילה היהודית באוסטרליה", וביקש לחזק את שליחי חב"ד ואת יהודי אוסטרליה שעומדים איתן ונאחזים באמונה גדולה וברוח כבירה נגד מבקשי רעתנו.