כיכר השבת
עקץ את האוסטרלים

נתניהו חבש כיפה כחולה ושר 'מעוז צור': צפו בהדלקת הנרות בלשכת רוה"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב נר חנוכה לעובדי משרדו בלשכת ראש הממשלה, ואף פצח בשירת 'מעוז צור' עם עובדיו | נתניהו הודה למשתתפים והתייחס לפיגוע הנורא באוסטרליה, ולא שכח את הנופלים במלחמת התקומה - ואת החטוף האחרון רני גואילי הי"ד (חדשות) 

1תגובות
(צילום: - עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

ראש הממשלה הדליק הערב (שלישי) נר שלישי של חנוכה במשרד ראש הממשלה בירושלים יחד מ״מ מנכ״לית המשרד, דרורית שטיינמץ, עובדות ועובדי המשרד ובני משפחותיהם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לעובדי משרדו:

״תודה לכן, עובדות המשרד, ולכם, עובדי המשרד, ולכם, ילדי המשרד.

החג הזה הוא חג שהוא תמיד מרגש, אבל הוא מרגש במיוחד בשנה הזאת. אנחנו אומרים: "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". אנחנו עושים ניסים גדולים בזכות חיילינו הגיבורים. אנחנו מרכינים ראש לזכר הנופלים במלחמת הגבורה שלנו נגד ציר הרשע. אנחנו נחזיר גם את רני גואילי ז״ל, גיבור ישראל. ואנחנו מברכים על הרוח המשותפת שלנו שנלחמת ברשע.

אנחנו עושים את זה בהצלחה. הרשע מנסה, ולצערנו, גם מצליח מעת לעת לפגוע ביהודים, שאין להם את ההגנה שמדינת ישראל נותנת. אבל הרוח שלנו לא נופלת, ואנחנו איתנים מאוד, ואנחנו גם מלוכדים מאוד.

אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכם על המאמצים שעשיתם בשנה הזאת, ודאי גם בשנה הקרובה. יש עוד ניסים לעשות, ואנחנו נעשה אותם יחד״.

מ״מ מנכ״לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ:

״טקס הדלקת נרות חנוכה במעמד ראש הממשלה עם עובדי משרד, הילדים והנכדים - הוא מסורת יפה ומרגשת, שמלווה אותנו מדי שנה ומסמלת יותר מכל את הרוח המיוחדת של המשרד שלנו: שילוב של מקצועיות, שליחות וקהילה אחת מחוברת״.

צפו בהדלקת הנר במשרד ראש הממשלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נתניהו , אתה ראש ממשלה לפעמים טוב מאד לפעמים אולי פחות כמו כל בן אדם , אבל ניסים רק רבונו של עולם עושה! אל תשכח! לכל הפחות בשבילנו , ה' לא יצטרך להזכיר לנו מי עושה ניסים!
נו באמת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר