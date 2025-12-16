ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב (שלישי) נר שלישי של חנוכה במשרד ראש הממשלה בירושלים יחד מ״מ מנכ״לית המשרד, דרורית שטיינמץ, עובדות ועובדי המשרד ובני משפחותיהם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לעובדי משרדו:

״תודה לכן, עובדות המשרד, ולכם, עובדי המשרד, ולכם, ילדי המשרד.

החג הזה הוא חג שהוא תמיד מרגש, אבל הוא מרגש במיוחד בשנה הזאת. אנחנו אומרים: "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". אנחנו עושים ניסים גדולים בזכות חיילינו הגיבורים. אנחנו מרכינים ראש לזכר הנופלים במלחמת הגבורה שלנו נגד ציר הרשע. אנחנו נחזיר גם את רני גואילי ז״ל, גיבור ישראל. ואנחנו מברכים על הרוח המשותפת שלנו שנלחמת ברשע.

אנחנו עושים את זה בהצלחה. הרשע מנסה, ולצערנו, גם מצליח מעת לעת לפגוע ביהודים, שאין להם את ההגנה שמדינת ישראל נותנת. אבל הרוח שלנו לא נופלת, ואנחנו איתנים מאוד, ואנחנו גם מלוכדים מאוד.

אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכם על המאמצים שעשיתם בשנה הזאת, ודאי גם בשנה הקרובה. יש עוד ניסים לעשות, ואנחנו נעשה אותם יחד״.

מ״מ מנכ״לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ:

״טקס הדלקת נרות חנוכה במעמד ראש הממשלה עם עובדי משרד, הילדים והנכדים - הוא מסורת יפה ומרגשת, שמלווה אותנו מדי שנה ומסמלת יותר מכל את הרוח המיוחדת של המשרד שלנו: שילוב של מקצועיות, שליחות וקהילה אחת מחוברת״.

