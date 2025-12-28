"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
בן גביר במפגן כוח של ירי גז בדרום | לא תאמינו: זה האבא שפרץ לפארק מים • צפו
מפגיני 'הפלג' חסמו את כביש 4 | שר החוץ של המדינה החדשה סומלילנד בריאיון לכלי תקשורת ישראלי | אחרי הצתת הרכב אתמול במושב תדהר - השר בן גביר סייר בכפר תראבין | זה סופי - דוד זיני ישאר בתפקידו | תמונות מעזה - עיר האוהלים הפכה לעיר הביצות | תחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפו
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
