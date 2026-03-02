כיכר השבת
בצל המלחמה והאזעקות וכל הבלגן

הקללה שהתגשמה | יוסי עבדו ו'החדשות הלא חשובות' בספיישל פורים • צפו

מדי שבוע אנחנו נקרעים עם התוכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשתו המשעשעת של יוסי עבדו - וכל הטוב הזה מתכנס לתוכנית פורימית אדירה | מחבר הכנסת שאכל ראש של... סוס דרך קללת המגיש שהתגשמה ועד התפוח של נתניהו כולל החייזר מבני ברק שעדיין מחפש חניה • צפו בפרק הפורימי של 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)

| צילום: צילומים: מתוך מהדורת 'כאן 11' | הפודקאסט "סרי ושלזינגר" בוואלה | ערוץ הכנסת | אינסטגרם 'אהבת השם' וגוזי חישגוזים & סעיף 11 רשתות
(צילומים: מתוך מהדורת 'כאן 11' | הפודקאסט "סרי ושלזינגר" בוואלה | ערוץ הכנסת | אינסטגרם 'אהבת השם' וגוזי חישגוזים & סעיף 11 רשתות)

אז מה מחכה לכם בפרק הפורימי והמיוחד של 'החדשות הלא באמת חשובות' של פורים עם יוסי עבדו? שימו לב:

ראש ממשלת הודו מגיע לביקור רשמי, מתלבש יפה ומקבל את פניו בכבוד. יו"ר האופוזיציה בוחר דווקא את הרגע הזה לעשות בלגן במליאה ומסביר לאורח שזה "לא קשור אליך".

תגובתו של פרוש ללפיד ולשאר חברי הכנסת שלא מצאו חן בעיניו: "לוזר. בטלן".

ראש הממשלה נתפס אוכל תפוח בתוך הרכב בין ישיבה לישיבה. יוסי מציע פתרון: וולט.

בטוח שלא כולם בכנסת הם בני אדם, יש גם חייזרים ומתוודה שאכל סוס. יוסי בהלם, זה הרי חסר רסן ומתעניין אם הוא עמד בארבעים ושמונה שעות.

טלי גוטליב מסבירה איך להתלבש כשמגיע ראש ממשלה.

תחפושת מרדכי דוד מוכיחה שלא צריך כלום, רק לרדת לחסום את הכביש.

המתאגרף אהבת השם גורדון אחרי שהביס את הטורקי וריגש את כל המדינה, נזכרים באתגר האמיתי להדליק נר עם יוסי עבדו התוצאה? עדיף לראות.

קרדיטים >>

  • הגשה: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסף חיים מימון
  • צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר
  • עריכה: ידידיה כהן
  • מילות השיר על מרדכי דוד: יוסף חיים מימון
מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו וגם לעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה בסטטוס שלו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר