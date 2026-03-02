אז מה מחכה לכם בפרק הפורימי והמיוחד של 'החדשות הלא באמת חשובות' של פורים עם יוסי עבדו? שימו לב:

ראש ממשלת הודו מגיע לביקור רשמי, ביבי מתלבש יפה ומקבל את פניו בכבוד. יו"ר האופוזיציה לפיד בוחר דווקא את הרגע הזה לעשות בלגן במליאה ומסביר לאורח שזה "לא קשור אליך".

תגובתו של פרוש ללפיד ולשאר חברי הכנסת שלא מצאו חן בעיניו: "לוזר. בטלן".

ראש הממשלה נתפס אוכל תפוח בתוך הרכב בין ישיבה לישיבה. יוסי מציע פתרון: וולט.

ליברמן בטוח שלא כולם בכנסת הם בני אדם, יש גם חייזרים ומתוודה שאכל סוס. יוסי בהלם, זה הרי חסר רסן ומתעניין אם הוא עמד בארבעים ושמונה שעות.

טלי גוטליב מסבירה איך להתלבש כשמגיע ראש ממשלה.

תחפושת מרדכי דוד מוכיחה שלא צריך כלום, רק לרדת לחסום את הכביש.

המתאגרף אהבת השם גורדון אחרי שהביס את הטורקי וריגש את כל המדינה, נזכרים באתגר האמיתי להדליק נר עם יוסי עבדו התוצאה? עדיף לראות.

קרדיטים >>

הגשה: יוסי עבדו

יוסי עבדו כתיבה: יוסף חיים מימון

יוסף חיים מימון צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר

נריה סעדיה, אבי לודמיר עריכה: ידידיה כהן

ידידיה כהן מילות השיר על מרדכי דוד: יוסף חיים מימון

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו וגם לעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה בסטטוס שלו