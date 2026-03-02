מדינת ישראל נמצאת באחת משעותיה המורכבות והגורליות ביותר. מצד אחד, דיווחים על "שליטה אווירית מוחלטת" בשמי טהרן וחיסול צמרת המשטר האיראני, ומנגד – מראות קשים בבית שמש ובמרכז הארץ. טיל בליסטי שהצליח לחדור את מערכות ההגנה גבה מחיר דמים יקר: הרוגים ועשרות פצועים בבית שמש.

בראיון מיוחד ל"כיכר השבת", מנסה תא"ל (במיל') רן כוכב, מי שפיקד בעבר על מערך ההגנה האווירית וכיהן כדובר צה"ל, לעשות סדר בערבוביית הרגשות של הציבור הישראלי – בין הגאווה הטכנולוגית לכאב השכול.

"הסטטיסטיקה כואבת - אין הגנה הרמטית"

השאלה הראשונה שמעסיקה כל תושב בבית שמש או בתל אביב היא פשוטה: איך זה קרה? איך למרות "חץ", "קלע דוד" ו"כיפת ברזל", טיל אחד מצליח לזרוע חורבן כזה?

"יש לנו מערכת הגנה רב-שכבתית משוכללת וטובה, אולי הטובה בעולם, אבל היא לא מושלמת," מסביר כוכב ביושר. "אנחנו עומדים על קרוב ל-90 אחוזי יירוט ואף יותר. ה-10 אחוזים הנותרים הם תוצאה של טעויות, עניינים טכניים או 'רוויה' של המערכת. הסטטיסטיקה הזו, לצערי, כואבת מאוד. ראינו את זה אתמול בתל אביב ובבית שמש".

כוכב מדגיש כי דווקא בגלל שהמערכת אינה הרמטית, חובת הציות להנחיות היא בגדר "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". "באירועי 'יום כיפור של הטילים' (המתקפה האיראנית הגדולה), נהרגו למעלה מ-30 אנשים. 28 מהם היו מחוץ למרחב המוגן. הממ"ד, המקלט, ואפילו חדר המדרגות – הם חלק בלתי נפרד משכבות ההגנה שלנו. מי שלא מקפיד על כך, פוגע בראש ובראשונה בעצמו".

"בסוף, יש כאן קואליציה שמגינה עלינו, אבל בראש ובראשונה אלו הלוחמים שלנו והתעשיות הישראליות. וכמובן - עזרת שמיים, במיוחד בימי הפורים האלו".

המהפך: איך השתלטנו על שמי איראן?

בעוד העורף הישראלי סופג, חיל האוויר הישראלי פועל בעומק איראן בביצועים שנראים כלקוחים מסרטי מדע בדיוני. כוכב מסביר מה עומד מאחורי המונח "שליטה אווירית" בטהרן:

"המשמעות היא שאנחנו רואים הכל. באמצעות לוויינות, חלל ומל"טים, אנחנו לא מאפשרים לאף מטוס להמריא או לנחות בטהרן בלי אישור שלנו. אנחנו 'צדים' סוללות טילים ומחסלים אותן לפני שיגור. זהו שילוב של מודיעין מדויק ויכולת ביצוע אדירה של רכבות מטוסים שממריאים בשקט מופתי ותוקפים מכל הכיוונים".

לדבריו, ההפתעה הישראלית הייתה כפולה: "תקפנו באור יום, בזמן שהם רגילים שאנחנו באים בלילה. הגענו ב'אול-אאוט' – הכל בבת אחת, עם לוחמה אלקטרונית ששיתקה אותם. המוח היהודי, בתיאום עם האמריקאים והמוסד, הוכיח שוב שאין מקום שהוא רחוק מדי עבורנו".

השאלה שנותרה פתוחה: בין אוקטובר 2023 למרץ 2026

אי אפשר לדבר על ההצלחות הכבירות של היום בלי לחזור לטרגדיה של שמחת תורה. הפער בין המחדל ההוא ליכולות המזהירות של היום זועק לשמיים.

"אני האחרון שיודע להסביר את הפער הזה," מודה כוכב בכאב. "הכישלון של השביעי באוקטובר הוא פצע שייקח לנו שנים לחקור ולהבין. איך לא ראינו את זה מגיע? אין לי תשובה פשוטה. אבל, וזה אבל גדול – אחרי האסון הנורא, קמנו על הרגליים. השמדנו את חמאס, פגענו קשות בחיזבאללה, והגענו עד לחמינאי".

כוכב מסכם בנימה של תקווה, אך מאופקת: "העולם טוב יותר היום אחרי חיסולו של חמינאי. אנחנו יוצאים לדרך חדשה, אבל אסור לנו לשכוח לתחקר את הכישלונות של העבר כדי להבטיח שהעתיד של הילדים שלנו בבית שמש ובכל הארץ יהיה בטוח יותר".