הלב של כולנו עדיין שותת דם מהטרגדיה הנוראה בבית שמש. תשעה נרצחים שאיבדו את חייהם דווקא במקום שבו היו אמורים להיות הכי מוגנים – בתוך המקלט. התמונות של תקרת הבטון שקרסה מעוררות דאגה בקרב האזרחים ותחושות קשות של חוסר אונים. האם המרחב המוגן באמת מגן עלינו?

בראיון מיוחד באולפן "כיכר השבת", התארח תת-אלוף צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, כדי לעשות סדר בהנחיות, להשיב לשאלות הקשות על כשירות המקלטים, ולשלוח מסר חד משמעי לקראת חג הפורים הקרב ובא בצל המלחמה. "אין מיגון שחסין ב-100% מפני פגיעה ישירה" בפתח הראיון, התייחס טסלר לתחקיר הראשוני של האסון בבית שמש. "מדובר במקלט תקני לחלוטין", הוא מדגיש בכאב. "האנשים עשו את הדבר הנכון, הם נהגו בדיוק לפי ההנחיות. אבל צריך לומר ביושר: המיגון התקני נועד לתת מענה לפגיעות קרובות, אפילו של חימוש כבד מאוד. פגיעה ישירה של טיל כבד בגג המקלט היא אירוע חריג ביותר, ובמקרה כזה - אין מיגון בעולם שיכול להבטיח חסינות מוחלטת".

לדבריו, למרות האסון, המקלט הוא עדיין המקום הבטוח ביותר: "הסבירות לפגיעה ישירה כזו היא נמוכה מאוד, כמו זכייה בלוטו. עדיין, המיגון המיטבי – ממ"ד, מקלט ציבורי או חניון תת-קרקעי מאושר – הוא שנותן את אחוזי השרידות הגבוהים ביותר. אל תסתפקו בחדר מדרגות אם יש לכם מקלט נגיש".

סכנת התיעודים: "ראיתי גופות של אנשים שיצאו לצלם"

נושא כאוב נוסף שעלה בראיון הוא התופעה המסוכנת של צעירים, רבים מהם בתוך המגזר, שיוצאים למרפסות בזמן אזעקה כדי לתעד יירוטים בנייד.

"אני לא אשכח מקרה מאחד הסבבים הקודמים", משחזר טסלר בקול רועד, "הגעתי לזירה שבה נהרגו שלושה אנשים רק כי יצאו למרפסת לצלם. המראה הזה לא עוזב אותי. שום סרטון בסטטוס או בוואטסאפ לא שווה את החיים שלכם. כשאתם יוצאים למרפסת, אתם לא רק מסכנים את עצמכם, אתם משמשים דוגמה רעה לאחרים וגורמים גם להם להפקיר את חייהם".

פורים בצל המלחמה: "ונשמרתם מאוד"

לקראת חג הפורים, בפיקוד העורף מוטרדים מאוד מהאפשרות של התקהלויות המוניות שיהפכו למלכודת מוות במקרה של מטח טילים. טסלר מבהיר כי השנה, מצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" דוחה כל מנהג אחר.

עיקרי ההנחיות לפורים כפי שהציג תא"ל טסלר:

בתי כנסת: חל איסור מוחלט על התקהלויות. "גם עשרה אנשים בבית כנסת זו התקהלות שאנחנו לא מאפשרים", מבהיר טסלר.

מסיבות ואירועים: אין לקיים מסיבות פורים, "עדלאידע" או חגיגות רחוב.

סעודת פורים: יש לחגוג בחיק המשפחה הגרעינית בלבד.

שכרות: בניגוד לכל שנה, השנה חובה לשמור על ערנות. "זה לא היום לאבד בו שליטה. אין מצב של 'עד דלא ידע' השנה. אנחנו חייבים להיות מסוגלים להגיב בזמן אמת לאזעקה".

האיום האיראני: "הכללים לא משתנים"

על רקע הדיווחים על שינוי בטקטיקה האיראנית ומעבר למטחים כבדים של טילים מתפצלים, טסלר מרגיע: "עבור האזרח בקצה, זה לא משנה אם זה טיל שיוט, כטב"ם או רקטה. ההנחיות הן אותן הנחיות: להיכנס למרחב המוגן, לסגור את הדלת, להרים את הידית ב-90 מעלות (כדי שהדלת תהיה דלת הדף) ולהמתין להודעת השחרור של פיקוד העורף".

לסיום, פנה טסלר לצופי "כיכר השבת" במסר אישי: "כפי שאמר הרב זילברשטיין, 'ונשמרתם' זה המקום היחיד שכתוב בו 'מאוד'. כדי שנוכל לחגוג את פורים בשנה הבאה ברוב עם ובשמחה, השנה אנחנו חייבים לחגוג אחרת. תשמרו על עצמכם, זו המצווה הכי חשובה כרגע".