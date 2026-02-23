סוף ל"בואש" בהפגנות ופטור ממע"מ שעלול לעלות לנו ביוקר

אחד הנושאים החמים ביותר כיום הוא קידום העלאת רף הפטור ממע"מ על רכישות מקוונות מחו"ל מ-75 דולר ל-150 דולר. על פניו, מדובר בהטבה מפתה עבור הצרכן הישראלי שנאנק תחת יוקר המחיה. אך האם מדובר בבשורה אמיתית?

עידן ארץ, הכתב הכלכלי של עיתון "גלובס", מסביר בתוכנית כי מדובר בצעד פופוליסטי שעלול לעשות יותר נזק מתועלת:

תחרות לא הוגנת: הפטור מעניק למעשה "מכס שלילי" ליצרנים בחו"ל, ומעמיד את העסקים הישראלים (שנאלצים לגבות 18% מע"מ מהשקל הראשון) בעמדת נחיתות מובנית.

הבור התקציבי: אובדן הכנסות ממיסים של כמיליארד שקלים בשנה יאלץ את המדינה להשלים את החסר מכיסים אחרים שלנו - אם דרך מס הכנסה, דחיית הורדת המע"מ הכללי חזרה ל-17%, או קיצוצים בשירותים אזרחיים.

בניגוד למגמה העולמית: בעוד שבאירופה, אוסטרליה ובריטניה מבטלים כליל את הפטור כדי להגן על הכלכלה המקומית, ישראל בוחרת לצעוד בכיוון ההפוך.

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, מחריף את הביקורת ומצביע על המניעים הפוליטיים של השר בצלאל סמוטריץ':

קמפיין על חשבון הציבור: לדברי לויה, משרד האוצר הקצה 1.2 מיליון שקלים מכספי המיסים לקמפיין פרסומי בעד המהלך, מה שמעורר תהיות האם מדובר בכלכלת בחירות במסווה של דאגה לצרכן.

הליכים משפטיים: איגוד לשכות המסחר עתר לבג"ץ נגד המהלך, וטוען כי שר האוצר מנסה לחבל בהליך הדמוקרטי על ידי הפעלת משמעת קואליציונית אגרסיבית כדי למנוע מחברי כנסת להצביע לפי צו מצפונם.

עיוות ערכי: לויה מציף שאלה מוסרית נוקבת - האם הגיוני שאזרח ישלם מס מהשקל הראשון על תרופות מצילות חיים, אך יקבל פטור ממס על הזמנת בגדים וצעצועים מחו"ל?

חוק המכתזית: סוף לעידן ה"בואש"

בחלק השני של התוכנית, עסקנו ב"חוק המכתזית" ההיסטורי שצפוי לעבור בכנסת. החוק נועד להסדיר את השימוש המשטרתי באמצעים לפיזור הפגנות, בדגש על איסור השימוש בחומר ה"בואש".

אייזיק כץ, יועץ חקיקה ומי שדוחף את החוק מאחורי הקלעים, חושף בתוכנית נתונים מטרידים במיוחד על התנהלות המשטרה:

אכיפה בררנית: נתונים (שהמשטרה ניסתה להסתיר) מצביעים על כך שמחוז ירושלים מפעיל מכתזיות ובואש בעשרות ומאות אחוזים יותר ממחוזות אחרים, מה שפוגע באופן לא פרופורציונלי בציבור החרדי.

המצאה ישראלית בלעדית: ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמשתמשת ב"בואש". מדובר בקוקטייל כימי מסווג המיוצר על ידי ספק יחיד, כאשר אפילו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה לא יודעים מה הרכבו ומהן השלכותיו הבריאותיות לטווח הארוך.

פגיעה בחפים מפשע: הסירחון נדבק לרחובות ולבתים למשך שבועות, ופוגע באיכות חייהם של אלפי אזרחים שלא היו מעורבים כלל בהפגנה.

מה הבשורה של החוק החדש? החוק, שזוכה לתמיכה נדירה של הקואליציה ואופוזיציה גם יחד, יאסור לחלוטין את השימוש בבואש ויתיר התזת מים נקיים בלבד. בנוסף, המשטרה תחויב להתקין מצלמות ייעודיות על כל מכתזית שיתעדו את הפעלתה, מה שיאפשר לאזרחים שנפגעו לדרוש את התיעוד ולהגיש תביעות אזרחיות במקרה של שימוש לא חוקי בכוח.