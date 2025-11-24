שר האוצר מתכנן להוציא לפועל בימים הקרובים, מהלך שיביא לחיסכון ניכר: כל מי שרוכש ברשת מוצרים, זכאי לפטור ממע"מ בתנאי שהרכישה אינה עולה על סכום של 75 דולרים, שר האוצר מתכנן להגדיל את הסכום באופן משמעותי (חדשות)
העלאת המס תחול בשיעור דומה על שני סוגי הסיגריות, וכי בחודש יולי יושווה גובה המס באופן מלא, רשות המיסים צפויה לפרסם את נוסח הצווים בתקופה הקרובה ולהביאם לאישור הוועדה. במסגרת דיון בצו לביטול הפחתת המס על סיגריות בדיוטי פרי
שר האוצר יאיר לפיד לא יכל להתאפק עד צאת השבת בשביל להודיע לתקשורת על גיבושו של תקציב חברתי הכולל את חוק ביטול המע"מ, ועשה זאת בצהרי השבת בפתח ביתו שברמת אביב. לפיד הודיע כי "אנחנו קרובים להסכמות, הצעדים שננקטו בתקציב הקודם אפשרו לעמוד במבצע הצבאי הארוך מזה 30 שנה" (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לעכב את העברת חוק מע"מ אפס בכנסת עד שיסתיים המשבר בתקציב המדינה, כך מסרו גורמים בלשכת ראש הממשלה. למרות ההערכות כי מדובר בהפעלת לחץ על לפיד בלבד, ביש עתיד הגיבו בחריפות ואמרו כי מדובר ב"סחיטה" וכי הדבר מהווה עילה לפיצוץ פוליטי (ארץ, פוליטי)
המאבק החרדי המוצלח נגד חוק מע"מ אפס, גרר דברי שבח מח"כים מסיעות שונות במשכן הכנסת. בכירה ב"יש עתיד" הגדירה את יו"ר ועדת הכספים כ'סמרטוט' והעניקה לחרדים את התואר "גדולים". עיסאווי פריג' ממר"צ: "מוריד את הכובע בפני שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה • ניצחון החרדים על יאיר לפיד (פוליטי)
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, הפתיע בוועדה לביקורת המדינה כשאמר כי טרם נקבע אם הטבת הפטור ממע"מ לדירות שמחירן עומד על כ-600 אלף למי שלא שירת בצבא - חוקתית. היועה"מ של משרד האוצר עורר זעם כשטען כי "הדיון על ה-600 אלף התקיים בשאלה מה רצוי ולא מה מצוי" (בארץ)
יו"ר ש"ס אריה דרעי שלח מכתב חריף ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה ח"כ אמנון כהן בבקשה לכנס דיון מיוחד בעקבות התנהלות הממשלה בדגש על יו"ר 'יש עתיד', שר האוצר יאיר לפיד. "התנהלות בעייתית ושמא אף פלילית, מצד משרד האוצר שהעומד בראשו רומס ודורס כל היגיון והגינות", כתב (חדשות)