כלכלת בחירות? זו בשורת הענק של שר האוצר למי שרוכש באתרים בחו"ל

שר האוצר מתכנן להוציא לפועל בימים הקרובים, מהלך שיביא לחיסכון ניכר: כל מי שרוכש ברשת מוצרים, זכאי לפטור ממע"מ בתנאי שהרכישה אינה עולה על סכום של 75 דולרים, שר האוצר מתכנן להגדיל את הסכום באופן משמעותי (חדשות)

קניות ברשת | ארכיון (צילום: שאטרסטוק)

יוקר המחייה הולך ומטפס ושר האוצר , שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה במרבית הסקרים, מנסה לקדם מהלכים שיטיבו עם הכיס הישראלי.

על פי הדיווח הערב (שני) בחדשות 12, על פי התוכנית, סמוטריץ' יחתום בימים הקרובים על צו שיגדיל באופן דרמטי את הפטור ממע"מ בקניות מאתרים מחו"ל - מה שמוגדר בחוק - הזמנת מוצרים בייבוא אישי.

על פי הדיווח, המהלך שתוכנן זמן רב צפוי לצאת כבר בימים הקרובים, מה שיאפשר לישראלים להזמין בחו"ל בסכום גדול יותר.

כלומר, כיום הפטור ממע"מ על קניות בחו"ל הוא עד 75 דולרים, סמוטריץ' מתכנן להגדיל את הפטור למאה וחמישים דולר ואולי אפילו עד מאתיים דולר.

המהלך יוצא לפועל, כדי לעודד את התחרות בישראל ולגרום לירידת מחירים גדולה בתחומים כמו ביגוד, מוצרי חשמל, ניידים ועוד, או בקיצור כל מה שקונים באתרים כמו עלי אקספרס, נקסט, וכן הלאה.

סמוטריץ לא עשה דבר להקל ולו במעט על יוקר המחיה של האזרח הקטן! לפחות במבחן התוצאה. הוא דאג לקופת המדינה התערב בנושאים בטחוניים וכו מה איתנו????
מעט מידיי מאוחר מידיי!
מתקרבים לבחירות ואופס הריבית יורדת אחרי שנים. סמוטריץ לא עשית כלום להקל ולו במעט את יוקר המחיה לאזרח הקטן ואולי גם ההפך. אני מודה לך בשם אוסם, שטראוס עלית, הבנקים ושאר הטייקונים עזרת לעשירים להתעשר יותר
