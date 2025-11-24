יוקר המחייה הולך ומטפס ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה במרבית הסקרים, מנסה לקדם מהלכים שיטיבו עם הכיס הישראלי.

על פי הדיווח הערב (שני) בחדשות 12, על פי התוכנית, סמוטריץ' יחתום בימים הקרובים על צו שיגדיל באופן דרמטי את הפטור ממע"מ בקניות מאתרים מחו"ל - מה שמוגדר בחוק - הזמנת מוצרים בייבוא אישי.

על פי הדיווח, המהלך שתוכנן זמן רב צפוי לצאת כבר בימים הקרובים, מה שיאפשר לישראלים להזמין בחו"ל בסכום גדול יותר.

כלומר, כיום הפטור ממע"מ על קניות בחו"ל הוא עד 75 דולרים, סמוטריץ' מתכנן להגדיל את הפטור למאה וחמישים דולר ואולי אפילו עד מאתיים דולר.

המהלך יוצא לפועל, כדי לעודד את התחרות בישראל ולגרום לירידת מחירים גדולה בתחומים כמו ביגוד, מוצרי חשמל, ניידים ועוד, או בקיצור כל מה שקונים באתרים כמו עלי אקספרס, נקסט, אמזון וכן הלאה.