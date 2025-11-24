כיכר השבת
פעולות חילוץ מורכבות

תיעוד דרמטי משמי ירושלים: נער חרדי חולץ מעגורן בגובה 36 קומות

כוחות גדולים של חילוץ והצלה ביצעו בשעות האחרונות חילוץ מורכב של נער כבן 15 שנלכד על עגורן בגובה 36 קומות בירושלים | מדובר במבנה ממנו נפל נער במהלך 'עצרת המיליון' בחודש שעבר (חדשות)

רגעי החילוץ הדרמטי (צילום: מדברים תקשורת)

כוחות חילוץ והצלה גדולים עסקו בשעות האחרונות (שני) בפעילות חילוץ של נער חרדי כבן 15 שנלכד על עגורן בראש מבנה בן 36 קומות בירושלים.

בכבאות והצלה עדכנו כי לוחמי האש הקימו מערכות חבלים מתקדמות על גבי העגורן, התגברו על מורכבות הגישה והזווית הבעייתית, הגיעו אל הנער ורתמו אותו בבטחה. הנער הורד לקרקע כשהוא בריא ושלם והועבר להמשך טיפול גורמי הרפואה והמשטרה במקום.

סגן מפקד מחוז ירושלים, תת-טפסר אייל כהן, שנכח בחפ"ק ופיקד על הכוחות: "הבוקר באה לידי ביטוי המוכנות המבצעית הגבוהה של היחידה לחילוצים מיוחדים.

"אך סמלי הדבר, שרק אתמול ביצעה היחידה אימון מורכב המדמה בדיוק תרחיש של חילוץ מעגורן, והיום נדרשו הלוחמים ליישם את היכולות הללו בזמן אמת. התרגול והמקצועיות הם אלו שהובילו לסיום האירוע בשלום".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:08 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על נער שנמצא על כבל עגורן בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מאבטחים רפואית את פעולות החילוץ של לוחמי האש וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

9
מה הוא חיפש שם
איתמר
עברתי שם היום ב-7:30 ומה שנאמר הוא שהוא מנסה להתאבד. ולכן פחדו לחלץ אותו ישר, כדי לא לגרום לו לקפוץ… מה שראיתי שאנשי הצלה עמדו על העגורן וניסו לדבר איתו
אחת
8
מה הפירוש נלכד, איך מגיעים לשם?
יקי
7
לא מבין מדוע המנופאי לא עולה למנוף ומוריד את הכבל
דניאל
6
הודו להשם ותודה וכל הכבוד לצוותי החילוץ
דיווה
5
לא הצלחתי להבין איך למען ה׳ המוכשר הזה הצליח להגיע לשם? מה הייתה המטרה שלו? יותר מגניב הצלחת הטיפוס מאשר הצלחת החילוץ. שיהיה בריא. שה׳ ישמור אותו!!
לחוצה בטרוף
4
כנראה השיעמום גרם לו לעלות לשם את החשבונית יקבלו ההורים מעשה חסר אחריות
עופר
3
ה' ירחם והמבין יבין... צריך לחזק את קדושת החיים כל אחד במקומו
איתי
2
מה שאני לא מבינה זה איך כל הכלים האלו נגישים לכל מי שחפץ..
חרדית
1
העגורן עדיין לא נעול ומאובטח. איך סתם אדם יכול לטפס עליו ? אלא אם כן יש לו מחשבות זדוניות , האחראים על הבטחון באתר חייבים לשלם מנהלתית על אחריותם והרשלנות באבטחת העגורן.
י.

