כוחות חילוץ והצלה גדולים עסקו בשעות האחרונות (שני) בפעילות חילוץ של נער חרדי כבן 15 שנלכד על עגורן בראש מבנה בן 36 קומות בירושלים.

בכבאות והצלה עדכנו כי לוחמי האש הקימו מערכות חבלים מתקדמות על גבי העגורן, התגברו על מורכבות הגישה והזווית הבעייתית, הגיעו אל הנער ורתמו אותו בבטחה. הנער הורד לקרקע כשהוא בריא ושלם והועבר להמשך טיפול גורמי הרפואה והמשטרה במקום.

סגן מפקד מחוז ירושלים, תת-טפסר אייל כהן, שנכח בחפ"ק ופיקד על הכוחות: "הבוקר באה לידי ביטוי המוכנות המבצעית הגבוהה של היחידה לחילוצים מיוחדים.

"אך סמלי הדבר, שרק אתמול ביצעה היחידה אימון מורכב המדמה בדיוק תרחיש של חילוץ מעגורן, והיום נדרשו הלוחמים ליישם את היכולות הללו בזמן אמת. התרגול והמקצועיות הם אלו שהובילו לסיום האירוע בשלום".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:08 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על נער שנמצא על כבל עגורן בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מאבטחים רפואית את פעולות החילוץ של לוחמי האש וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".