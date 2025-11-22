כיכר השבת
ללא לכודים ונפגעים

פינוי דרמטי בהדסה: מה קרה בקומה מינוס 2?

לוחמי אש פועלים בקומה מינוס 2 בבית החולים הדסה עין כרם לכיבוי שריפה וסריקות אחר לכודים. מוקדם יותר היום, שריפת פסולת בקניון "עד הלום" באשדוד הביאה לפינוי חנויות ומסעדות (בארץ)

זירת שריפה | להמחשה (צילום: כבאות והצלה לישראל, מחוז דרום)

בהלה נרשמה הערב בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בעקבות שריפה שפרצה במבנה.

בסמוך לשעה 21:00 התקבל דיווח במערך הכבאות וההצלה על האירוע, וצוותי כיבוי והצלה ממרחב הבירה הוזנקו למקום במהירות.

מוקד הבעירה: לוחמי האש איתרו שריפה בחדר הכביסה, הממוקם בקומה מינוס 2.

פעולות חירום: צוותי הכיבוי פועלים לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה. במקביל, דווח על עשן כבד שחדר לבניין, מה שהוביל לפינוי ממוקד של קומות 3 ו-4. נכון לעכשיו, מתבצעות סריקות בקומות נוספות כדי לוודא שאין נפגעים או לכודים.

שריפה נוספת: קניון "עד הלום" באשדוד

מוקדם יותר היום טופל אירוע שריפה נוסף בקניון "עד הלום" באשדוד, שהוביל לפינוי חנויות ומסעדות:

מוקד הבעירה: השריפה פרצה בפסולת וקרטונים מחוץ למבנה הקניון.

הסכנה המיידית: שירותי כבאות והצלה מסרו כי הבעירה הייתה בעלת פוטנציאל להתפשטות לאזורי המסחר ורכבים סמוכים.

סיכול מהיר: לוחמי האש פעלו במהירות לכיבוי ממוקד ולביצוע סריקות מקיפות. האירוע הושג שליטה במהירות, ולמרבה המזל, לא דווח על נפגעים באירוע.

