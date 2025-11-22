ללא לכודים ונפגעים פינוי דרמטי בהדסה: מה קרה בקומה מינוס 2? לוחמי אש פועלים בקומה מינוס 2 בבית החולים הדסה עין כרם לכיבוי שריפה וסריקות אחר לכודים. מוקדם יותר היום, שריפת פסולת בקניון "עד הלום" באשדוד הביאה לפינוי חנויות ומסעדות (בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | ב' בכסלו | 22.11.25