פינוי דרמטי בהדסה: מה קרה בקומה מינוס 2?

בהלה נרשמה הערב בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בעקבות שריפה שפרצה במבנה.
בסמוך לשעה 21:00 התקבל דיווח במערך הכבאות וההצלה על האירוע, וצוותי כיבוי והצלה ממרחב הבירה הוזנקו למקום במהירות.
מוקד הבעירה: לוחמי האש איתרו שריפה בחדר הכביסה, הממוקם בקומה מינוס 2.
פעולות חירום: צוותי הכיבוי פועלים לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה. במקביל, דווח על עשן כבד שחדר לבניין, מה שהוביל לפינוי ממוקד של קומות 3 ו-4. נכון לעכשיו, מתבצעות סריקות בקומות נוספות כדי לוודא שאין נפגעים או לכודים.
שריפה נוספת: קניון "עד הלום" באשדוד
מוקדם יותר היום טופל אירוע שריפה נוסף בקניון "עד הלום" באשדוד, שהוביל לפינוי חנויות ומסעדות:
מוקד הבעירה: השריפה פרצה בפסולת וקרטונים מחוץ למבנה הקניון.
הסכנה המיידית: שירותי כבאות והצלה מסרו כי הבעירה הייתה בעלת פוטנציאל להתפשטות לאזורי המסחר ורכבים סמוכים.
סיכול מהיר: לוחמי האש פעלו במהירות לכיבוי ממוקד ולביצוע סריקות מקיפות. האירוע הושג שליטה במהירות, ולמרבה המזל, לא דווח על נפגעים באירוע.
