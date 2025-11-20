חוקרי הדליקות קובעים: זו הסיבה ל-9 השריפות הלילה בבאר שבע

שריפה בבאר שבע ( צילום: כבאות והצלה )

חוקרי הדליקות של כבאות והצלה קבעו בשעה האחרונה כי תשע השריפות שפרצו הלילה (בין רביעי לחמישי) בבנייני המגורים בבאר שבע הן תוצאה של הצתה מכוונת. כמו כן, צוות חקירה של המחוז ממשיך בבדיקת נסיבות הדליקות.

מוקדם יותר היום המשטרה הודיעה כי עצרה חשוד אחד במעורבות בגל ההצתות שפקד את העיר במהלך הלילה. מעצרו של החשוד בא לאחר מאמץ חקירתי ראשוני, והוא נעצר בחשד להצתה מכוונת של שריפות שפרצו בתשעה בנייני מגורים שונים. כזכור, לילה קשה ומטלטל עבר על תושבי באר שבע ועל כוחות הכיבוי וההצלה, שהתמודדו עם אירוע חריג בהיקפו: גל הצתות מתוכנן היכה ב-9 בנייני מגורים שונים ברחבי העיר. במהלך כל שעות הלילה התקבלו עשרות דיווחים דחופים במוקד 102 של כבאות והצלה על שריפות שפרצו במקביל בבניינים בני 3 עד 5 קומות במספר רב של רחובות מרכזיים, בהם: העלייה, דרך שמשון, הרב עוזיאל, טבנקין, תל חי, דרך המשחררים, חוגלה, מוריה ורחבת רד"ק. הרב הראשי מספיד את רה"ע: "עמדה לצדם של שומרי הדת, כמו גם של הציבור החילוני" הרב קלמן בר | 12:56 צוותי כבאות והצלה מתחנת באר שבע הוזנקו לזירות רבות, חלקן אף במקביל. עם הגעת הלוחמים, זוהו מוקדי אש ברורים וחשודים: שריפות שפרצו בלובאי הבניינים, בארונות החשמל ובמקלטים – אזורים שנועדו לגרום נזק מקסימלי ולייצר עשן רב במהירות. הסכנה לחיי הדיירים הייתה מיידית. לוחמי האש פעלו לכיבוי המוקדים במקביל לביצוע סריקות נרחבות לאיתור לכודים, בעקבות דיווחי דיירים על עשן שחדר לכל קומות הבניין.

זירת השריפה בבאר שבע ( צילום: כבאות והצלה )

במהלך ליל האירועים הדרמטי, חולצו על ידי לוחמי האש כ-15 לכודים מדירות אפופות עשן. בין המחולצים היו ילדים קטנים ואף תינוקות שהיו בסכנת חיים מיידית כתוצאה משאיפת עשן. כלל הלכודים הועברו לטיפול גורמי הרפואה שהוזעקו למקום.

במקביל לפעולות החילוץ, רוב דיירי הבניינים הונחו לבצע "הסתגרות בטוחה": להניח סמרטוטים רטובים במפתן הדלת, לסגור חלונות ודלתות, ולהיכנס לחדרים פנימיים כדי להגן על עצמם מהעשן הסמיך.

מדוברות מד"א נמסר כי במהלך הלילה בין חצות לשעה 03:00 התקבלו קריאות במוקד החירום 101 של מד"א על מספר שריפות ברחבי העיר בבאר שבע. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזנקו לכל הזירות אבטחו רפואית את פעולות הכיבוי, העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירות ופינו לבי"ח סורוקה, 2 נפגעים במצב קל, בהם: אישה בת 48 וגבר בן 46.