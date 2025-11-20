פעיל הימין מרדכי דוד עוכב היום (חמישי) לחקירה נוספת במשטרת ישראל - לאחר שחסם את רכבו של חבר הכנסת גלעד קריב מ"הדמוקרטים".

ההתרחשות ארעה בשעת צהרים, בעת שיצא קריב ממחאה נגד חקירתו של משה רדמן, ממובילי המחאה נגד הממשלה. משמר הכנסת והמשטרה הגיעו במהירות לזירה, ודוד זז הצידה.

זו חקירתו השנייה של דוד בתוך שבוע. ביום ראשון הוא נחקר בעקבות תלונה שהגיש נגדו עיתונאי חדשות 12 גיא פלג, לאחר שדוד חסם במשך דקות ארוכות את רכבו של פלג לאחר הרצאה שמסר האחרון בתל אביב.

דוד הוא פעיל ימין ויראלי ברשתות החברתיות. בתקופה האחרונה הוא נוהג לבצע חסימות בתל אביב ולהתעמת עם גורמי שמאל, בעודו מתעד את ההתרחשויות.

לטענתו, הוא מבצע את החסימות "למען הדמוקרטיה". הוא משווה זאת לחסימות הכבישים בתקופת הפגנות קפלן. רק הפעם של הצד השני מול הצד שעד עתה חסם או לפחות הזדהה עם החוסמים.

מבקריו של דוד תקפו אותו שהוא תוקף גם אזרחים או עיתונאים, ואילו הם הפגינו כנגד אישי ציבור וחברי כנסת. "זה לא אותו דבר", הסבירו. היום כאמור חסם דוד את רכבו של חבר כנסת ועוכב לחקירה.

חבר הכנסת קריב, שכאמור רכבו נחסם על ידי פעיל הימין, כינה אותו "העבריין הקטן והמשועמם", בציוץ שפרסם ברשת X. הוא תקף: "חבל שכאשר מדובר אזרחים ותיקים, באנשי תקשורת, ובמשפחות חטופים, המשטרה לא ממהרת להתערב. אנחנו כמובן נגיש תלונה נגד עבריין הצעצוע, ונעקוב מקרוב אחרי הטיפול בה".