ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שני) בלשכתו בכנסת עם משפחתה של הילדה היימנוט קסאו, והתחייב לסייע למשפחה

היימנוט קסאו היא ילדה בת 11 תושבת צפת שנראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024, ברחובות העיר הסמוכים למרכז הקליטה שבו גרה, ומאז נעלמו עקבותיה. קסאו בת ה-9 עלתה עם משפחתה מאתיופיה לישראל כשלוש שנים לפני שנעלמה.

ב-25 בפברואר 2024 יצאה עם חברותיה לחלק פלאיירים של אחד המועמדים בבחירות לרשות המקומית. כמה ימים לאחר מכן התפרסם תיעוד של קסאו וקרובת משפחתה מחלקות עלונים ברחובות צפת, וזהו התיעוד האחרון שלה.

כפי שדווח מוקדם יותר החודש ב'כיכר השבת', המפכ"ל קיים הערכת מצב בחקירת היעלמות הילדה, ובסיומה הנחה להעביר את החקירה ללהב 433.

נחשף: זה מה שגיבור המלחמה עשה לפני פטירתו קורעת הלב השבוע חזקי שטרן | 15:17

בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, הוא אמר לבני המשפחה: ״אני אכנס לנושא באופן אישי. אנחנו נחזיר אותה״.

בפגישה השתתפה חברת הכנסת צגה מלקו שמסרה: "יזמתי פגישה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ועם משפחתה של היימנוט קסאו, שכבר כמעט שנתיים לא מוצאים אותה. במהלך הפגישה הצהיר ראש הממשלה כי יעשה כל שנדרש על מנת לאתר את היימנוט ולהחזירה הביתה".

עוד היא אמרה: "אני סומכת על ראש הממשלה בעיניים עצומות, ובטוחה כי יפעל בנחישות ובמלוא האחריות כדי להביא למציאתה במהרה. כולנו מחכים להיימנוט. חייבים למצוא אותה. היא הילדה של כולנו".