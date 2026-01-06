עדות קשה במיוחד נמסרה הלילה מהזירה שבה נהרג צעיר במהלך המחאה בירושלים. שוקי בקר, פראמדיק ומתנדב ב־זק״א, שהיה בין הראשונים להגיע למקום, תיאר בשיחה עם אלי גוטהלף בתוכנית ״כיכר FM״ את המראות שראה עם הגעתו.

״התקבל דיווח על תאונת דרכים קשה ברחוב שמגר״, סיפר בקר. ״הייתי בדרך לשם, ובמהלך הנסיעה עצרו אותי אנשים ואמרו לי שמדובר באותו אירוע, רק כמה עשרות מטרים לפני הפנייה לשמגר. ירדתי לבדוק וראיתי בחור צעיר לכוד מתחת לאוטובוס, במצב קשה מאוד״.

לדבריו, כבר ברגעים הראשונים היה ברור שמדובר בזירה מורכבת במיוחד. ״הוא היה ממש לכוד בין שני גלגלי האוטובוס. לא הייתה אפשרות להוציא אותו בלי כוחות כיבוי. דיווחתי שאני מבקש כיבוי אש למקום״.

לאחר הגעת לוחמי האש בוצע החילוץ. ״כיבוי הגיע, הרימו את האוטובוס, וכשהוצאנו אותו - לצערנו הוא כבר היה ללא רוח חיים״, אמר בקר. ״זו זירה קשה מאוד. הוא נגרר עשרות מטרים, והיה צורך לטפל בזירה מורכבת ונרחבת״.

בקר הדגיש כי לא נכח במקום מתחילת האירוע, ולכן אינו יודע לפרט על נפגעים נוספים. ״הגעתי ישירות לנקודה שבה היה הבחור. לא ראיתי נפגעים אחרים בזירה הזו״.

לשאלת המגיש בנוגע למצבו של ההרוג בעת החילוץ, השיב בקר בצורה חד־משמעית. ״הוא היה במצב של איבוד צלם אנוש. לא היה מה לעשות מלבד טיפול בזירה והעברת האחריות לגורמי הזיהוי״.

באשר למצב הביטחוני סביב הזירה, אמר בקר כי בשלב שבו שהה במקום המצב היה יחסית רגוע. ״יש כאן הרבה משטרה. היו קודם חיכוכים, אבל כרגע, לפחות בזירה עצמה, המצב רגוע״.

כוחות החירום והמשטרה ממשיכים לפעול במקום, והטיפול בזירה נמשך גם בשעות שלאחר האירוע, במקביל לחקירת נסיבות הדריסה.