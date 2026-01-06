מתנדב זק"א שפעל בזירת הדריסה משחזר: "בדרך לשמגר עצרו אותנו עוברי אורח שיש לכוד מתחת לאוטובוס, עצרתי לבדוק, ראיתי בחור מתחת לאוטובוס במצב קשה מאוד" | "כבאות והצלה הרימו את האוטובוס והוא חולץ ללא רוח חיים" | "יש להם פה הרבה עבודה, זירה מאוד גדולה שהתחילה הרבה לפני, אנחנו ועלים למען כבוד המת" סיכם | צפו בדברים (חדשות)
בתוכנית ״כיכר FM״, אלי גוטהלף שוחח עם דובר המשטרה בעקבות הדריסה הקטלנית בהפגנה בירושלים | ״קומץ מפרי סדר ירד לכביש, תקף עיתונאים וחסם כלי רכב״ | ״אנחנו בודקים את כל רצף ההתרחשויות, כולל שיחת טלפון של הנהג שביקש סיוע מהמשטרה״, ציין (כיכר FM)
צעיר חרדי נהרג הערב בטרגדיה נוראה בפאתי המחאה הגדולה הערב בירושלים | ההרוג נלכד מתחת לגלגלי האוטובוס ששעט אל תוך הצומת | 3 פצועים נוספים פונו במצב קל עד בינוני לבית החולים| הנהג הדורס נעצר על ידי המשטרה והסביר כי טיפסו על רכבו והוא ניסה להימלט | טרם נשלל החשד לפיגוע | כל הפרטים (חדשות)