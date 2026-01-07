כיכר השבת
האסון בהפגנה בירושלים

הותקף על ידי מפגינים והתקשר למוקד 100 | גרסת הנהג והגיבוי של המשטרה

הנהג שדרס למוות את הבחור יוסף אייזנטל ז"ל נעצר בזירה והועבר לחקירה במשטרה | הנהג טען כי הותקף על ידי מפגינים ואף התקשר למוקד 100 | במשטרה אישרו את גרסתו ואף גיבו אותה בהודעה לתקשורת (חרדים) 

1תגובות
פגוש האוטובוס הדורס (צילום: כיכר השבת)

נהג האוטבוס שדרס למוות אמש (שלישי) את הבחור יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנה נגד חוק הגיוס בירושלים נעצר בזירה והועבר לחקירה ב.

במהלך הלילה הנהג, תושב מזרח ירושלים, מסר את גרסתו בחדרי החקירות וטען כי הותקף על ידי המון מפגינים, חש לדבריו בסכנת חיים, ואף התקשר להזעיק את עזרת המשטרה.

גורמים במשטרה אישרו הלילה שהנהג אכן התקשר למוקד 100 וביקש שכוחות משטרה יחלצו אותו מבין המפגינים.

המשטרה אף פרסמה מספר הודעות לתקשורת וגיבתה את טענות הנהג שלדבריו הותקף על ידי מפגינים רגע לפני שהחל בנסיעה פרועה תוך דריסת המפגינים.

בהודעה שנמסרה סמוך לחצות לילה, עדכנה המשטרה: "מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער".

רגעי האסון בירושלים (צילום: יהודה אהרוני חדשות 14)

על הטענות מדוע הכביש בו נדרס הנער היה פתוח לתנועה, השיבו במשטרה: "מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך".

עד ראייה טען אמש, בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הנהג: "לא נלחץ, הוא היה נראה רגוע לגמרי, הוא חיכה וכנראה עלו העצבים והוא נתן גז".

"לא משנה מה עשו לו ולא נגעו בו, לעשות כזה דבר הזוי ומפחיד ומטורף - זה פיגוע לכל דבר" הוסיף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כמובן עורך דין ממולח גם יוציא אותו נקי מדינה של נוכלים ה' ירחם עליינו .... ההפגנות האלו יש מחיר והמחיר יקר מאוד
שינדלר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר