פגוש האוטובוס הדורס ( צילום: כיכר השבת )

נהג האוטבוס שדרס למוות אמש (שלישי) את הבחור יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנה נגד חוק הגיוס בירושלים נעצר בזירה והועבר לחקירה במשטרה.

במהלך הלילה הנהג, תושב מזרח ירושלים, מסר את גרסתו בחדרי החקירות וטען כי הותקף על ידי המון מפגינים, חש לדבריו בסכנת חיים, ואף התקשר להזעיק את עזרת המשטרה. גורמים במשטרה אישרו הלילה שהנהג אכן התקשר למוקד 100 וביקש שכוחות משטרה יחלצו אותו מבין המפגינים. המשטרה אף פרסמה מספר הודעות לתקשורת וגיבתה את טענות הנהג שלדבריו הותקף על ידי מפגינים רגע לפני שהחל בנסיעה פרועה תוך דריסת המפגינים. ״ילד בן 14 לא אמור למות ברחוב״: הבוקר שאחרי הטרגדיה בירושלים כיכר FM | 08:00 תיעוד: הזירה המדממת בה נהדרס למוות תלמיד הישיבה יוסף אייזנטל ז"ל דוד הכהן | 07:49 בהודעה שנמסרה סמוך לחצות לילה, עדכנה המשטרה: "מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר, ולאחר מכן אירע המקרה המצער".

רגעי האסון בירושלים ( צילום: יהודה אהרוני חדשות 14 )

על הטענות מדוע הכביש בו נדרס הנער היה פתוח לתנועה, השיבו במשטרה: "מדובר בצומת שהיה פתוח לתנועת כלי רכב ולא באזור שבו בוצעה חסימה יזומה על ידי המשטרה. במקום זה, נחסם האוטובוס על ידי מפרי סדר שהתפרעו, תוך חסימת הציר וסיכון ממשי של משתמשי הדרך".

עד ראייה טען אמש, בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הנהג: "לא נלחץ, הוא היה נראה רגוע לגמרי, הוא חיכה וכנראה עלו העצבים והוא נתן גז".

"לא משנה מה עשו לו ולא נגעו בו, לעשות כזה דבר הזוי ומפחיד ומטורף - זה פיגוע לכל דבר" הוסיף.