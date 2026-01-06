המשטרה מייחסת עבירת רצח בנסיבות מחמירות לנהג האוטובוס החשוד בדריסת הנער יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' בשכונת רוממה בירושלים | "כיכר השבת" עושה סדר בהשתלשלות האירוע המטלטל - מההמון שהקיף את האוטובוס, הנסיעה לאחור של הנהג, החיוג למשטרה - ועד שפתח בנסיעה מהירה קדימה אל תוך ההמון תוך דריסת הנער החרדי (חדשות)
יוסף אייזנטל זכרונו לברכה, בן 14, נהרג אמש במהלך המחאה בירושלים | אלי גוטהלף פתח את הבוקר בקריאה לאחדות ולחשבון נפש לאומי | דובר זק״א מוטי בוקצ׳ין מתאר זירה קשה במיוחד: ״האוטובוס גרר אותו, אנשים צעקו לנהג לעצור – והוא המשיך״
הלווית הבחור יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אמש למוות על ידי נהג אוטובוס במהלך ההפגנה נגד נוסח חוק הגיוס, תצא היום מבית המדרש 'אוהל תורה' בשכונת רמות הירושלמית | השר לביטחון לאומי בן גביר טוען: "כלל כיווני החקירה ביחס לאירוע נבדקים" |המשטרה מייחסת לנהג עבירת רצח ומבקשת להאריך את מעצרו | יו"ר ש"ס דרעי שוחח עם המפכ"ל ודרש: "לפעול בנחישות מלאה כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנהג הדורס" (ארץ)
שעות אחדות לאחר הטרגדיה הנוראה בירושלים, הולכים ומתבררים הרגעים שקדמו לאירוע המתגלגל | בתיעוד ארוך שפורסם הערב נראים המפגינים צובאים על האוטובוס, כאשר הנהג מנסה לחזור על עקבותיו אך ללא הצלחה | לאחר דקות אחדות הנהג פורץ בנסיעה פרועה כשאחד המפגינים תלוי על קידמת האוטובוס | תיעוד קשה (חדשות)
בריאיון חריג וטעון ל״כיכר FM״ מגיב איש הפלג הירושלמי, הרב בועז נקי, לטרגדיה שאירעה במהלך המחאה בירושלים | תוקף בחריפות הנהגה חרדית ופוליטיקאים | טוען לאלימות ממוסדת כלפי בני תורה, אך מגנה אלימות מצד מפגינים: ״אלימות אסורה על פי התורה״ (כיכר FM)
שוקי בקר, פראמדיק ומתנדב בזק״א, שהיה בין הראשונים להגיע לזירת הדריסה במהלך המחאה בירושלים, מתאר את הדקות הראשונות | ״כשהוצאנו אותו - הוא כבר היה ללא רוח חיים״ | בזירה נרשמה מורכבות חריגה, וכוחות כיבוי נדרשו לחילוץ (כיכר FM)
לאחר הטרגדיה הקשה מתבררים הרגעים שקדמו לאסון | עד ראייה שנכח במקום סיפר ל'כיכר השבת': ״זה היה נראה כמו פיגוע, הוא נסע עשרות מטרים כשילד שוכב למטה, הוא גרר אותו את כל הכביש״ | עד נוסף שהיה במקום סיפר: "זה היה מפחיד ברמה שגם כשאני מספר עכשיו הלב שלי דופק, אתה רואה אותו לוחץ גז וכמויות חברה פשוט עפים, זה היה פחד פחדים" (חדשות)
בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)
מתנדב זק"א שפעל בזירת הדריסה משחזר: "בדרך לשמגר עצרו אותנו עוברי אורח שיש לכוד מתחת לאוטובוס, עצרתי לבדוק, ראיתי בחור מתחת לאוטובוס במצב קשה מאוד" | "כבאות והצלה הרימו את האוטובוס והוא חולץ ללא רוח חיים" | "יש להם פה הרבה עבודה, זירה מאוד גדולה שהתחילה הרבה לפני, אנחנו ועלים למען כבוד המת" סיכם | צפו בדברים (חדשות)
בתוכנית ״כיכר FM״, אלי גוטהלף שוחח עם דובר המשטרה בעקבות הדריסה הקטלנית בהפגנה בירושלים | ״קומץ מפרי סדר ירד לכביש, תקף עיתונאים וחסם כלי רכב״ | ״אנחנו בודקים את כל רצף ההתרחשויות, כולל שיחת טלפון של הנהג שביקש סיוע מהמשטרה״, ציין (כיכר FM)
בתוכנית "כיכר FM" אלי גוטהלף מדבר עם מנכ"ל מד"א אלי בין על שתי זירות הדריסה הסמוכות בירושלים, הרגע שבו התקבלה ההחלטה לקבוע מוות למפגין שנדרס, ומה ידוע על מצב שאר הנפגעים? | וגם: האם ההפגנה מתפזרת או ממשיכה למרות התוצאה הקשה | האזינו (כיכר FM)
יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 נהרג הערב בטרגדיה נוראה בפאתי המחאה הגדולה הערב בירושלים | הוא נלכד מתחת לגלגלי האוטובוס ששעט אל תוך הצומת | 3 פצועים נוספים פונו במצב קל עד בינוני לבית החולים| הנהג הדורס נעצר על ידי המשטרה והסביר כי טיפסו על רכבו והוא ניסה להימלט | טרם נשלל החשד לפיגוע | כל הפרטים (חדשות)