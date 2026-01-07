אבל אשמים אנחנו! // חיים אלטמן

זירת הדריסה בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מחשבות נוקבות בעקבות רצח הנער בירושלים.

תחת גלגלי האוטובוס נדרס נער יהודי צעיר רך בשנים, מאחורי מסך צעקות ומחאות, נגדעו חייו של בן ישיבה טהור. בשנייה של חמימות מח, ברגע של פורקן יצרים על ידי נהג המשויך ל'עם הדומה לחמור'. 'אם אין יראת אלוקים – והרגוני'! אין שום ציפייה וגם לא הפתעה, לצערנו. מניסיוננו. ההמון הקיף את האוטובוס, הנסיעה לאחור - והדריסה לאורך כל הדרך • 4:30 דקות של אסון, דקה אחר דקה חזקי שטרן | 10:58 כשמדובר בנהג ערבי, אנו לא זקוקים לתיעודים וחקירות משטרה על מנת לקבוע שזילות חיי אדם הייתה כאן. אך גם למי שהיה ספק קל, בא התיעוד המזוויע בו נצפה הנהג שואט אל עבר קבוצת הבחורים ורומס באכזריות את כל הנקרה בדרכו, 'והוא יהיה פרא אדם'!. מחריד עד דכדוכה של נפש. כל זה נכון. ברור ופשוט. עצוב ומזעזע. אבל! אבל אשמים אנחנו!

יוסף אייזנטל ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

כן. אשמים! אותם בחורים משועממים שנצפים מתגודדים תדיר בשולי עצרות התפילה סביב רכבים ואוטובוסים, מחללים שם שמים חוסמים ומגדפים כוחות ביטחון ואזרחים, ומוציאים שם רע על הציבור כולו! גם ידיכם לא נקיות באסון קורע לב שכזה.

מי התיר לכם?! מי אפשר לכם?? לפרוש מן הציבור ולהוציא את דיבתנו רעה? לחסום ולהזיק, להרגיז ולפגוע. לשבור ולנתץ, לצעוק ולהתפרע! בצמתים. בשריפות פחים. בדיבורים זולים. בוויכוחים ריקים. זו דרכה של תורה?? האם כך חונכתם בישיבות?? הלא אין רב או פוסק הלכה שיתיר חסימת אוטובוס, יריקות, זריקת חפצים וגז מדמיע, קריאות גנאי וניבולי פה וכל כיו"ב. בשום קונסטלציה. לשום צורך! תהא ההפגנה או העצרת אשר תהא. מכל סיבה. החשובה ביותר בעולם.

גדולי ישראל, מכל החוגים והזרמים. לאורך השנים והדורות, גם כשהורו לצאת למחות ולהפגין, הורו וחזרו והדגישו! לא לחלל שם שמים. לא לפגוע באחרים. לא להזיק ולא להתפרע. כי אנחנו שונים מהם! אנו לא 'קפלניסטים'. לנו יש תורה והלכות בכל צעד שאנו צועדים, גם בהפגנות ועצרות תפילה.

מי מאלו שהתגודדו סביב הנהג הפושע (שכל הנכתב כאן לא מצדיק בכי הוא זה מעשה נפשע ומטורף שכזה!!!), מי יוכל לומר "ידי לא שפכו את הדם הזה"? כן. אותם אלו שפורשים מן הציבור 'אקשניסיטים משועממים', לא רק שמחללים שם שמים ברבים ומתדלקים את השנאה הגוברת בתקשורת מידי יום, וגורמים אגב את ההיפך הגמור ממטרת ההפגנה! אלא גם שותפים מלאים במקרים טראגיים ויוצאי דופן של רצח נער צעיר, כפי שאירע אמש.

ולא. אין כאן הצדקה ולו הקטנה ביותר לנהג הפורע. אין דבר המצדיק חוסר שליטה ואיבוד עשתונות שכזה. אך עלינו בני התורה, עליכם בני הישיבות מוטלת אחריות עצומה להתנהגות הגורמת קידוש השם ולא חילול השם חלילה. עליכם מוטלת האשמה בכך שבמעשיכם גרמתם להתנהגות פושעת זו. עליכם היה להביא בחשבון שהתנהגות חסרת שליטה שכזו עלולה לדחוף ולהביא אנשים שחיי אדם שווים אצלם כקליפת השום, למעשים שכאלו!

כן. אתם. הבחורים המופקרים חסרי העול וההתבוננות, בעלי הרצון לפרוק ולהתפרע, בהסתכלות רדודה ושטחית, הבאתם עלינו את המציאות המטורפת אליה נקלענו.

ואנו, ההורים, המחנכים, ראשי הישיבות, המשגיחים, הר"מים ואנשי התבונה הבוגרים. חובה עלינו לדאוג לחנך ולהסביר מגיל אפס! על ציות לגדולי הדור. על דרכים להפגין. על צורה של בן תורה. על עדינות ודרך ארץ. ובעיקר על השלכות המעשים שלנו.

בכדי שלא יישפך עוד דם נקי.

בכדי שלא נבכה שוב.