דריסת הנער החרדי

אבל אשמים אנחנו! // חיים אלטמן

כן. אתם. הבחורים המופקרים חסרי העול וההתבוננות, בעלי הרצון לפרוק ולהתפרע, בהסתכלות רדודה ושטחית, הבאתם עלינו את המציאות המטורפת אליה נקלענו (דעה)

זירת הדריסה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מחשבות נוקבות בעקבות רצח הנער בירושלים.

תחת גלגלי האוטובוס נדרס נער יהודי צעיר רך בשנים, מאחורי מסך צעקות ומחאות, נגדעו חייו של בן ישיבה טהור. בשנייה של חמימות מח, ברגע של פורקן יצרים על ידי נהג המשויך ל'עם הדומה לחמור'.

'אם אין יראת אלוקים – והרגוני'!

אין שום ציפייה וגם לא הפתעה, לצערנו. מניסיוננו.

כשמדובר בנהג ערבי, אנו לא זקוקים לתיעודים וחקירות משטרה על מנת לקבוע שזילות חיי אדם הייתה כאן. אך גם למי שהיה ספק קל, בא התיעוד המזוויע בו נצפה הנהג שואט אל עבר קבוצת הבחורים ורומס באכזריות את כל הנקרה בדרכו, 'והוא יהיה פרא אדם'!. מחריד עד דכדוכה של נפש.

כל זה נכון. ברור ופשוט. עצוב ומזעזע.

אבל!

אבל אשמים אנחנו!

יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

כן. אשמים! אותם בחורים משועממים שנצפים מתגודדים תדיר בשולי עצרות התפילה סביב רכבים ואוטובוסים, מחללים שם שמים חוסמים ומגדפים כוחות ביטחון ואזרחים, ומוציאים שם רע על הציבור כולו! גם ידיכם לא נקיות באסון קורע לב שכזה.

מי התיר לכם?! מי אפשר לכם?? לפרוש מן הציבור ולהוציא את דיבתנו רעה? לחסום ולהזיק, להרגיז ולפגוע. לשבור ולנתץ, לצעוק ולהתפרע! בצמתים. בשריפות פחים. בדיבורים זולים. בוויכוחים ריקים. זו דרכה של תורה?? האם כך חונכתם בישיבות?? הלא אין רב או פוסק הלכה שיתיר חסימת אוטובוס, יריקות, זריקת חפצים וגז מדמיע, קריאות גנאי וניבולי פה וכל כיו"ב. בשום קונסטלציה. לשום צורך! תהא ההפגנה או העצרת אשר תהא. מכל סיבה. החשובה ביותר בעולם.

גדולי ישראל, מכל החוגים והזרמים. לאורך השנים והדורות, גם כשהורו לצאת למחות ולהפגין, הורו וחזרו והדגישו! לא לחלל שם שמים. לא לפגוע באחרים. לא להזיק ולא להתפרע. כי אנחנו שונים מהם! אנו לא 'קפלניסטים'. לנו יש תורה והלכות בכל צעד שאנו צועדים, גם בהפגנות ועצרות תפילה.

מי מאלו שהתגודדו סביב הנהג הפושע (שכל הנכתב כאן לא מצדיק בכי הוא זה מעשה נפשע ומטורף שכזה!!!), מי יוכל לומר "ידי לא שפכו את הדם הזה"? כן. אותם אלו שפורשים מן הציבור 'אקשניסיטים משועממים', לא רק שמחללים שם שמים ברבים ומתדלקים את השנאה הגוברת בתקשורת מידי יום, וגורמים אגב את ההיפך הגמור ממטרת ההפגנה! אלא גם שותפים מלאים במקרים טראגיים ויוצאי דופן של רצח נער צעיר, כפי שאירע אמש.

ולא. אין כאן הצדקה ולו הקטנה ביותר לנהג הפורע. אין דבר המצדיק חוסר שליטה ואיבוד עשתונות שכזה. אך עלינו בני התורה, עליכם בני הישיבות מוטלת אחריות עצומה להתנהגות הגורמת קידוש השם ולא חילול השם חלילה. עליכם מוטלת האשמה בכך שבמעשיכם גרמתם להתנהגות פושעת זו. עליכם היה להביא בחשבון שהתנהגות חסרת שליטה שכזו עלולה לדחוף ולהביא אנשים שחיי אדם שווים אצלם כקליפת השום, למעשים שכאלו!

כן. אתם. הבחורים המופקרים חסרי העול וההתבוננות, בעלי הרצון לפרוק ולהתפרע, בהסתכלות רדודה ושטחית, הבאתם עלינו את המציאות המטורפת אליה נקלענו.

ואנו, ההורים, המחנכים, ראשי הישיבות, המשגיחים, הר"מים ואנשי התבונה הבוגרים. חובה עלינו לדאוג לחנך ולהסביר מגיל אפס! על ציות לגדולי הדור. על דרכים להפגין. על צורה של בן תורה. על עדינות ודרך ארץ. ובעיקר על השלכות המעשים שלנו.

בכדי שלא יישפך עוד דם נקי.

בכדי שלא נבכה שוב.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
חזק וברוך! כל מילה במקום! ובעז"ה שלא נדע עוד צער
אנונימי
13
מאמר נכון וברור!
אבי
12
בול קליעה
חרדי כואב
11
חזק ואמץ! להדפיס ולהדביק בתוך הישיבות וכו' שתהיה תועלת מוגברת.
מתוסכל
10
אני מסכים עם כל מילה, אבל חשוב שנשמע דברים דומים או זהים גם מאלה שעומדים בראש העדה.
יצחק
9
כל מילה בול! כל כך נכון 1
ABC
8
צודק צודק צודק .. אותם מתפרעים מוציאים את דיבת הציבור החרדי כולו. אני בספק אם דמו לא יהיה על אלא המחליטים לצאת להפגנות
ניצוץ
7
כל מילה!!!! צריך להפסיק להתכחם נגד גדולי ישראל!!!!! בחור ישיבה מקומו בישיבה, על הסטנדר, או בעצרת תפילה, לא בהתפרעויות!!!
אלחנן
6
מסכימה לחלוטין הגיע הזמן שכל הורה יחנך את ילדיו וידברו על כך בחיידרים ובישיבות . נס שהאסון לא היה גדול יותר. מי התיר לילדים להתחיל עם נהגים, שוטרים וכו' איפה החינוך הטהור שלנו? האם הורים שולחים ילדים תוך התעלמות מהתנהגות שכזו? הגיע הזמן לטפל בזה ברצינות וכובד ראש כיאה לציבור בני תורה ...סכנת חיים ו
אמא כואבת
5
סוף סוף מישהו כותב לעניין
אבי
4
מי זה חיים אלטמן שמקבל במה לכתוב כל כך יפה.
יוסי
3
זה הפיל שנמצא בחדר כבר הרבה זמן. אני ועוד מאות אלפי חרדים מרגישים מובכים בכל פעם שרואים תיעודים מההתפרעויות האלה. דייי
ישראל
2
נכון מאד מאד!!!
איש יהודי
1
ההפגנות האלו יש מחיר יקר שעולה בחיי אדם..... מישהו חייב להתעורר כי אחרת נקבל עוד אסון
שינדלר

