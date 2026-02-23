מראות השלג בארה"ב - אדר תשפ"ו - צילום: כיכר השבת מראות השלג בארה"ב - אדר תשפ"ו | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:34 מראות השלג בארה"ב - אדר תשפ"ו ( צילום: כיכר השבת )

בזמן שבישראל המושג "לילה לבן" קיבל משמעות של דריכות ועיניים טרוטות המביטות בשמיים בחשש מפני עימות עם איראן, בצדו השני של האוקיינוס המושג הזה הפך למציאות ויזואלית שסגרה מדינה שלמה. ארה"ב מתמודדת בימים אלו עם סופת שלגים כזו שלא נראתה במחוזותיה שנים רבות, והפכה את המטרופולין התוסס בעולם לעיר רפאים קפואה תחת מעטה לבן כבד.

לראשונה מזה זמן רב, עיריית ניו יורק לא הסתפקה בהמלצות זהירות והכריזה על סגר כללי שנכנס לתוקפו ביום ראשון בשעה 21:00 בערב, וצפוי להימשך לפחות עד מחר בצהריים. המטרה ברורה, לפנות את הצירים למפלסות השלג ולמנוע קטסטרופה בכבישים המהירים וברחובות הצרים של ניו יורק וניו ג'רזי. משטרת ניו יורק פרסמה אזהרה חריגה בחריפותה לתושבים, לפיה מי שיבחר להמר ולצאת עם רכבו לרחובות, ימצא את עצמו מול השלכות כלכליות ומשפטיות כבדות משקל. מעבר לקנס המיידי בסך 500 דולר, המשטרה מתריעה מפני מעצר של עד 90 יום מאחורי סורג ובריח למי שיפריע למלאכת פינוי השלג.

רשימת הקנסות בניו יורק ליום השלג

הסיכון אינו מסתכם רק במפגש עם החוק; חברות הביטוח כבר הודיעו כי הן פטורות מכל תשלום על נזק שייגרם לרכב שנסע בניגוד להנחיות, וכל האחריות על נזקי רכוש או גוף תחול על הנהג בלבד. יתרה מכך, במקרה של צורך בשירותי חירום או חילוץ, בעל הרכב שלא ציית להוראות עשוי להידרש לשלם מכיסו את עלויות הטיפול המלאות. במילים פשוטות: מרגע היציאה מהחנייה, האחריות כולה מוטלת על הכתפיים של הנהג. מושלת מדינת ניו יורק, קת'י הוקול, אמרה לקראת הגעת סופת השלגים: "הרע מכול עוד לפנינו, קחו עכשיו את כל מה שאתם צריכים – מצרכים, תרופות בבתי המרקחת, אוכל לחיות מחמד. לאחר מכן פשוט תישארו בבית".

האזהרה שקיבלו תושבי ניו יורק ישירות לניידים

השלג הכבד לא פסח על החיים הקהילתיים והיהודיים, שאולצו לחשב מסלול מחדש בתוך שעות ספורות. חופות רבות שהיו אמורות להיערך אמש (ראשון) הוקדמו לשעות אחר הצהריים המוקדמות, בניסיון להקדים את הסופה והסגר. המוני בני משפחה וחברים מצאו את עצמם תקועים בבתיהם ללא יכולת לעבור בין השכונות והערים, מה שהוביל לקריאות נרגשות בקהילות המקומיות לכל מי שנמצא במרחק הליכה להגיע לשמח חתן וכלה. כמה מהשמחות עברו מהאולמות המפוארים לבתים פרטיים וגדולים שאולתרו במהירות, כנ"ל שמחות שבע ברכות ועוד.

יצויין, כי המראות הנבטים אליכם מגלריית התמונות המצורפת לכתבה הם רק תחילתה של הסופה הקשה. במהלך הלילה ושעות הבוקר המוקדמות, השלג צפוי להמשיך לרדת בעוצמה ולהיערם לגובה רב שישנה לחלוטין את פני האזור.

בעוד השלג ממשיך להיערם וצפוי להגיע לשיאו לקראת יום שני בצהריים (שעון ניו יורק), התושבים מעבר לים נותרים נצורים בבתיהם, מביטים מהחלון על הרחובות הלבנים והדוממים, בזמן שאחיהם בארץ הקודש ממשיכים להעתיר בתפילה לפני בורא כל יצור, שלא ישמע קול מלחמה בארצנו הקדושה.

המשבקי"ם של האדמו"ר מויז'ניץ מתבוססים בשלג הכבד ( צילום: כיכר השבת )

