עם מיליוני מאזינים אדוקים והשפעה פוליטית עצומה, טאקר קרלסון נחשב כיום לאחד המשפיענים האנטישמיים החזקים ביותר בעולם, דבריו המסוכנים הובילו להכתרתו כ"אנטישמי של השנה" לשנת 2025.

קרלסון אינו מחמיץ אף הזדמנות לתקוף את ישראל, מגמה שמשקפת קרע עמוק באגף הימני בארה"ב. לאחרונה נראה כי הוא חצה כל גבול אפשרי עם סדרה של האשמות חסרות שחר. מסע ההכפשות הנוכחי שלו הגיע לשיא מכוער כאשר רמז בשידור כי נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ביקר באי של עבריין העל ג'פרי אפשטיין ואף היה מעורב בפשעיו. לאחר שהנשיא הרצוג שיגר מכתב חריף המכחיש את הטענות באופן מוחלט ואיים בתביעת דיבה, קרלסון נאלץ לסגת בבושת פנים ולפרסם התנצלות פומבית נדירה שבה הודה: "אני מתנצל שרמזתי שאני יודע משהו שלא ידעתי", והבהיר כי אין לו כל ראיות לטענה הזו. דרמה רודפת דרמה, רק בשבוע שעבר קרלסון הגיע לישראל לביקור בזק של 184 דקות בלבד, שכולן התנהלו בתוך נמל התעופה בן גוריון לצורך ראיון עם השגריר מייק האקבי. ויראלי: הפקח ניסה ללכוד את ההיפופוטם ו...עף באוויר עם הסירה | צפו יוסי נכטיגל | 21.02.26 מכת אש בבקע: חוסל 'הנסיך' של חיזבאללה וצמרת הפיקוד שתכננה ירי לישראל דני שפיץ | 08:30 הגעתו של קרלסון לישראל לא נולדה בחלל ריק. הרקע היה עימות פומבי בינו לבין שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, בנוגע ליחסה של ישראל לנוצרים. האקבי, מושל ארקנסו לשעבר וציוני נוצרי נלהב, אתגר את קרלסון "לבוא ולראות בעצמו" את המציאות בשטח. קרלסון הרים את הכפפה, אך כפי שהתברר במהרה, ה"ראייה עצמה" הסתכמה בישיבה בטרקלין ה-VIP בנתב"ג

קרלסון בנתב"ג ( צילום: רשתות חברתיות )

מיד עם המראתו הוא החל להפיץ נרטיב של "מעצר" ו"חקירה עוינת". הוא טען:

"גברים שהזדהו כאנשי אבטחה בנמל התעופה לקחו את הדרכונים שלנו, גררו את המפיק בפועל שלנו לחדר צדדי ואז דרשו לדעת על מה שוחחנו עם השגריר האקבי"

זאת, למרות שרשות שדות התעופה והשגרירות האמריקאית הבהירו כי מדובר היה בבידוק שגרתי לחלוטין בטרקלין VIP להגנה על פרטיותו, ואף פורסם תיעוד שלו מחבק עובדים ומצטלם איתם בחיוך זמן קצר לפני ה"אירוע".

מאז עזיבתו, ההאשמות שלו הפכו להזויות עוד יותר. קרלסון קבע כי ישראל היא "ככל הנראה המדינה האלימה ביותר על פני כדור הארץ", וטען ללא שום ביסוס כי מדובר ב"מדינת משטרה ומעקב" שמתקינה תוכנות ריגול בטלפונים של כל המבקרים בה.

הוא הציג מספר טענות שהקשר שלהם למציאות פשוט לא קיים: קרלסון כינה את ישראל "ככל הנראה המדינה האלימה ביותר על פני כדור הארץ", והאשים את ראש הממשלה נתניהו באיומים על משפחתו בשל אמונתו הנוצרית". בנוסף, הוא טען:

"זו מדינת משטרה, זו מדינת מעקב. אתה הולך לישראל, והם שמים לך תוכנה בטלפון. כולם יודעים את זה. הם כל הזמן מרגלים אחריך"

הוא חזר גם על תיאוריות קשר קונספירטיביות, ובהן ההאשמה כי ישראל הפציצה בכוונה את הספינה האמריקנית USS Liberty ב-1967. מעבר לכך, הוא טען כי נאלץ למסור את פרטי הטיסה שלו לצה"ל מחשש שהמטוס שלו יותקף.

התגובות בישראל לא איחרו לבוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כינה אותו איש "פייק" ו"פחדן" והזהיר את הציבור לזכור שכל מומחיותו של קרלסון לגבי ישראל היא הונאה אחת גדולה.