טאקר קרלסון, איש תקשורת אמריקני ימני קיצוני שזכה לאחרונה בתואר 'אנטישמי השנה', טען כי עוכב היום (רביעי) לחקירה בידי ביקורת הגבולות בישראל.

קרלסון הגיע לראיין את שגריר ארה"ב מייק האקבי, על רקע מתיחות בין השניים. הוא סיפר כי לאחר הריאיון לקחו לו ולצוות שלו את הדרכונים והעבירו אותם לחדר חקירות.

בריאיון שהעניק ל'דיילי מייל' טען איש התקשורת כי הוא נשאל במה עסק הריאיון שקיים עם השגריר.

"גברים שהזדהו כאנשי ביטחון בשדה התעופה לקחו את הדרכונים שלנו, גררו את המפיק הראשי שלנו לחדר צדדי ואז דרשו לדעת על מה דיברנו עם השגריר האקבי", אמר קרלסון בריאיון. לדבריו, "זה היה ביזארי. אנחנו עכשיו מחוץ למדינה".

קרלסון זכה בתואר המפוקפק של "אנטישמי השנה" על ידי ארגון הנלחם באנטישמיות, על רקע הסערה המתמשכת בעקבות ראיון ידידותי שקיים עם פעיל הימין האנטישמי ניק פואנטס. פואנטס קידם בעבר תיאוריות קונספירציה על 'שליטה יהודית' בפוליטיקה, בתקשורת ובפיננסים בארה"ב, הכחיש את השואה, וקרא ל'מלחמת קודש' נגד יהודים.