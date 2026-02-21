כיכר השבת
"ממצרים ועד הפרת"

"זה יהיה בסדר": השגריר האמריקני מעורר סערה בעולם הערבי

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מעורר סערה בעולם הערבי לאחר שאמר בריאיון שלישראל יש זכות להשתלט על חלקי ארצות שהובטחו בתנ"ך "ממצרים ועד נהר הפרת", כלשונו | את הדברים אמר האקבי בריאיון לאיש התקשורת האמריקאי האנטי-ישראלי טאקר קרלסון

מייק האקבי (צילום: שלומי יוסף)

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מעורר סערה בעולם הערבי לאחר שאמר בריאיון שלישראל יש זכות להשתלט על חלקי ארצות שהובטחו בתנ"ך "ממצרים ועד נהר הפרת", כלשונו.

את הדברים אמר האקבי בריאיון לאיש התקשורת האמריקאי האנטי-ישראלי טאקר קרלסון, שפורסם אתמול (שישי) ונערך בנתב"ג. כשקרלסון דחק בשגריר להשיב אם לישראל יש זכות על האדמה הזו, אמר האקבי: "זה יהיה בסדר אם הם ייקחו את כולה".

הדברים עוררו סערה בעולם הערבי, מצרים וגם הליגה הערבית גינו את דברי האקבי. גם סעודיה מפרסמת הודעת גינוי חריפה נגד דבריו של האקבי.

דובר החוץ הירדני פואד אל-מג'אלי מסר בתגובה כי "התבטאויות האבסורדיות והמתגרות הללו מהוות הפרה לנורמות הדיפלומטיות, פגיעה בריבונות מדינות האזור, ומנוגדות לחוק הבינלאומי ולאמנת האו"ם, וכן לעמדת הנשיא הפומבית המתנגדת לסיפוח הגדה המערבית הכבושה".

1
מייק האקבי הוא אוהב ישראל אמיתי לא כמו טראמפ, ובטוח שהקב''ה יגמול לו על מעשיו הטובים בעולם הזה ובעולם הבא.
יצחק

