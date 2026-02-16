הציורים שנחשפו ( צילום: משרדת התיירות והתעיקות של מצרים )

בלב המדבר האינסופי, במקום שבו הזמן נראה כעומד מלכת, נחשף צוהר נדיר אל ההיסטוריה האנושית. משרד התיירות והעתקות של מצרים הכריז על גילויו של אתר ארכיאולוגי יוצא דופן ברמת "אום עיראק" שבדרום סיני , אותו הם מכנים כעת "מוזיאון פתוח" תחת כיפת השמיים. תחת מחסה סלע כביר שנמתח לאורך של יותר מ-100 מטרים, התגלה תיעוד רציף ומרהיב של חיי אדם לאורך אלפי שנים. בפיגמנטים עזים של אדום ואפור, הציורים שעל תקרת הסלע מפיחים חיים בעולם שנעלם: ציידים קדומים הדולקים אחרי יעלים בעזרת קשתות וכלבי ציד, וסמלים מסתוריים המרמזים על עולם רוחני עשיר.

אך הקירות אינם מספרים רק סיפור אחד. הם עדות לשרשרת של ציוויליזציות שחלפו בחבל ארץ זה והותירו בו את חותמן. לצד ציורי הציד הקדומים, נחשפו גילופים מאוחרים יותר של סוסים, גמלים ולוחמים נושאי נשק, לצד כתובות בערבית ובנבטית. נראה כי הרמה שימשה לאורך הדורות כנקודת תצפית אסטרטגית, מקום מפגש ותחנת מנוחה לשיירות שחצו את המדבר.

התגלית המסעירה, מוכיחה שוב כי חולות סיני אוצרים בתוכם אוצרות שטרם התגלו. כעת, כאשר חוקרים בוחנים את כלי האבן ושברי החרס שנמצאו באתר, מתברר כי רמת אום עיראק היא הרבה יותר מסלע במדבר היא זיכרון חי ופועם של אלפי שנות היסטוריה אנושית.