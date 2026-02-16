ברקע ההסלמה במזרח התיכון, דובר הטליבאן זאביאללה מוג’אהיד אמר כי אזרחי אפגניסטן "נערכים לשתף פעולה" עם העם האיראני אם הוא יותקף על ידי ארה"ב. עוד הוא אמר כי "הטליבאן אינו תומך במלחמה, אך עשוי לסייע לאיראן להתמודד עם ההשלכות של מתקפה נגדה".

סוכנות הידיעות האפגנית AVA-press ציטטה את מוג'אהיד באומרו: "אנחנו לא תומכים במלחמות ובסכסוכים. אבל בפעם האחרונה שבה הרפובליקה האסלאמית של איראן הותקפה, התוצאה הייתה ניצחון איראן. אני מאמין שזה יהיה אותו הדבר גם הפעם. כי לאיראן יש את הכוח. איראן צודקת ויש לה את הזכות להגן על עצמה".

הפקיד האפגני הוסיף: "אם נקבל בקשה כלשהי, האפגנים מוכנים, במסגרת יכולותיהם, להראות סולידריות ושיתוף פעולה עם העם האיראני במקרה של קשיים צבאיים. אנו מקווים שלא תפרוץ מלחמה בין שתי המדינות".

במקביל, באיראן מדווחים כי חיל הים של משמרות המהפכה החל בתרגיל משולב וממוקד במצר הורמוז, תחת פיקוח של מפקד משמרות המהפכה פאכפור. צוין כי הוא כולל בדיקת מוכנות, סקירת תוכניות ותסריטי תגובה צבאית של משמרות המהפכה מול איומים ביטחוניים וצבאיים אפשריים באזור מצר הורמוז.