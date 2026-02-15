כיכר השבת
אחרי 20 שנה

ה'כוכב' של העולם הערבי מסיים את תפקידו ומשתף: כך השפענו על מחבלי חמאס בלב המנהרות

לאחר 20 שנה, ראש תחום ערבית והמזרח התיכון בדוברות צה"ל, אביחי אדרעי, מסיים את תפקידו | מוקדם יותר היום התקיים בבית דובר צה״ל טקס חילופי ראש התחום שבו נשא אדרעי דברים ושיתף את סיפורם של שני חטופים ששבו מהשבי וסיפרו כי סרטון הסברה שפרסם על הלכות היחס לשבויים באסלאם השפיע על התנהלות שוביהם (צבא)

אביחי אדרעי ומחליפתו (צילום: דובר צה"ל)

היום (ראשון) התקיים בבית דובר צה״ל בתל אביב טקס חילופי רת״ח ערבית ומזה״ת. סא״ל אלה ואויה החליפה בתפקיד את אל״ם אביחי אדרעי שכיהן בתפקיד כ-20 שנים. במהלך הטקס הועלתה ואויה לדרגת סגן אלוף.

אדרעי ימשיך להפעיל את החשבונות ברשתות החברתיות בשמו, בדגש על העברת מסרים באירועים מבצעיים ויסייע לפעילות המערך בתקן יועץ ובתקופה הקרובה.,

אלה ואויה, הידועה בתור "קפטן אלה", בת 36, נולדה בקלנסווה למשפחה מוסלמית, והתגייסה ב-2013 להיות החיילת הראשונה מאזור המשולש. אלה צמחה במדור "ניו מדיה" בדובר צה"ל וקיבלה עם יציאתה לקורס קצינים את "אות מצטיין הנשיא". יש לה כחצי מיליון עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם.

במעמד החילופים, סיפר אל״מ אדרעי על אחד האירועים המרגשים שקרו לו ב-20 שנותיו בתפקיד: שני חטופים שחזרו מהשבי וסיפרו לו שבזמן שהיו בידי המחבלים, הם צפו יחד בסרטון של אדרעי - ובו הוא מדבר על הלכות היחס לשבויים באסלאם - מה שהשפיע על המחבלים השובים, לפי עדותם של החטופים ששבו.

אדרעי נחשב לדמות מוכרת מאוד בעולם הערבי, והתראיין מאות פעמים לערוצים השונים - בהם אל ג'זירה ואל ערביה. במקביל לפעילותו בטלוויזיה בערבית - הוא מפעיל את חשבונות צה"ל ברשתות החברתיות בשפה הערבית.

