( צילום: דובר צה"ל )

אתמול לפני שנתיים, חולצו פרננדו מרמן ולואיס הר משבי חמאס, במבצע מיוחד של שייטת 13. כעת, נחשף סרטון ממצלמת הגוף של הלוחמים: צפו ברגעים שאחרי החילוץ, ובמפגש המרגש של השבים עם כוחות צה"ל.

מבצע "יד זהב" היה מבצע משותף של צה"ל, השב"כ והימ"מ, שנועד לחלץ את פרננדו מרמן ולואיס הר ממחנה הפליטים רפיח. השניים נחטפו מקיבוץ ניר יצחק במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 והוחזקו בדירה בקומה השנייה של מבנה בלב רפיח. כחודש לפני המבצע החלו הכוחות בהכנות ובאימונים ייעודיים, אך רק ב-12 בפברואר הבשילו התנאים המודיעיניים והמבצעיים שאפשרו את הוצאתו לפועל. כוחות הימ"מ הגיעו באופן חשאי ללב רפיח, חלפו על פני שלושה גדודי חמאס והגיעו למבנה שבו הוחזקו החטופים. הפריצה בוצעה באמצעות מטען ייעודי, ותוך שניות ספורות חוסלו שלושת המחבלים ששמרו על החטופים. שני לוחמים עטפו את החטופים בגופם כדי להגן עליהם מאש, בעוד יתר הכוח טיהר את הקומה וסילק את האיום. החטופים הונמכו באמצעות חבלי סנפלינג ישירות מהקומה השנייה, כדי להימנע ממעבר בקומה הראשונה שבה נשקף סיכון נוסף.

( צילום: דובר צה"ל )

במהלך החילוץ ירו מחבלים לעבר הכוחות, אך צלפי הימ"מ וחיל האוויר סיפקו חיפוי הדוק. במקביל תקף חיל האוויר מפקדות וחמ"לים של חמאס באזור, במטרה לשבש את יכולתם לבנות תמונת מצב ולשגר תגבורות. ניסיון של מחבלים לרדוף אחר הכוח באמצעות כלי רכב סוכל מהאוויר.

כאלף לוחמים וחיילים נטלו חלק במבצע שנמשך כשעה. בחפ"ק המבצעי נכחו בכירי מערכת הביטחון ובהם ראש השב"כ, הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר.

בתום החילוץ הועברו השניים למסוק ופונו לישראל, שם הועברו לבדיקות רפואיות במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. מבית החולים נמסר אז כי מצבם טוב, והשניים שוחררו כעבור יומיים לביתם.

התיעוד שנחשף כעת מציג לראשונה את רגעי הנסיעה המורכבים בשטח הרצועה, את הדריכות המבצעית שלאחר הפריצה, ואת תחושת ההקלה עם החצייה חזרה לשטח ישראל.

במערכת הביטחון מציינים כי מדובר באחד ממבצעי החילוץ המורכבים והמדויקים שבוצעו במהלך המלחמה – כזה ששילב מודיעין מדויק, תעוזה מבצעית ושיתוף פעולה הדוק בין כלל הזרועות.