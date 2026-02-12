הטפיל התת-ימי: הנשק שישתק צוללות ויחריב נמלים בחשאי | הצצה

שיגור טיל טומהוק לעבר מטרה יבשתית במהלך פעילות ניסוי מול חופי ארה"ב - צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של הצי המלכותי האוסטרלי שיגור טיל טומהוק לעבר מטרה יבשתית במהלך פעילות ניסוי מול חופי ארה"ב | צילום: צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של הצי המלכותי האוסטרלי 10 10 0:00 / 0:41 שיגור טיל טומהוק לעבר מטרה יבשתית במהלך פעילות ניסוי מול חופי ארה"ב ( צילום: חשבון הטוויטר הרשמי של הצי המלכותי האוסטרלי )

בזמן שהעולם מתמקד בקרבות יבשתיים, ענקית הביטחון 'לוקהיד מרטין' משחררת לעולם מפלצת טכנולוגית שטורפת את הקלפים מתחת לפני המים. ה-Lamprey, כלי שיט בלתי מאויש שפועל בשיטה של "דג טפילי", מסוגל להיצמד בחשאיות מוחלטת לצוללות וספינות אויב, להמתין ב"מארב שקט" חודשים ארוכים, ולהכות ברגע האמת בעוצמה קטלנית. זהו אירוע חריג שלא היה כמותו, שבו המושג "חמקנות" מקבל משמעות מצמררת שמשאירה את ציי העולם הערבי והמעצמות היריבות חסרי אונים אל מול האימה הבלתי נראית.

המלכוד הדיפלומטי – ה-F-35 והעיניים של אמריקה בקרקעית הים המערכת החדשה, שזכתה לשם הציורי "למפריי" (על שם דג הטפיל שנצמד לקורבנותיו), היא מלאכת מחשבת של מסירות נפש טכנולוגית. במקום לבזבז אנרגיה על שיט ממושך, הרחפן פשוט "תופס טרמפ": הוא נצמד לקרקעית של ספינה או צוללת, נטען מהתנועה שלה (באמצעות מחולל אנרגיה ימי מהפכני), ומשתחרר רק כשהוא מגיע ליעד המבצעי. תחת מעטה המכובדות של ספינת סחר תמימה או כלי שיט אזרחי, ה-Lamprey יכול לחדור לנמלים המאובטחים ביותר בעולם. הוא מצויד בתא מטען מודולרי המאפשר לו לשאת טורפדות, חיישנים ואפילו להקות של מל"טים מתאבדים שיכולים להמריא מתוך המים. המשטרה הימית והמכ"מים המתקדמים ביותר נותרים עיוורים: עבורם, מדובר רק בעוד חלק מגוף הספינה, עד שהרגע שבו ה"טפיל" מחליט שהגיע הזמן להכות.

ספינת המלחמה מקפול יורה במהלך תרגיל באוקיינוס ​​האטלנטי - צילום: חיל הים האמריקאי | חשבון רשמי ספינת המלחמה מקפול יורה במהלך תרגיל באוקיינוס ​​האטלנטי | צילום: צילום: חיל הים האמריקאי | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:09 ספינת המלחמה מקפול יורה במהלך תרגיל באוקיינוס ​​האטלנטי ( צילום: חיל הים האמריקאי | חשבון רשמי )

השילוב הקטלני: מה קורה כשמטוס הקרב החמקן והרחפן התת-ימי הופכים לגוף אחד?

הדרמה האמיתית מתרחשת כאשר ה-Lamprey יוצר קשר עם מטוס ה-F-35. בתיעוד נדיר שנחשף, נראה הרחפן שולח אנטנה זעירה אל מעל לפני המים, ומעביר נתוני טרגוט מדויקים למטוסי הקרב שנמצאים אלפי רגליים מעליו. מטוס הקרב יכול לשגר טיל לעבר מטרה ימית מבלי שהוא בכלל רואה אותה – הוא פשוט "משתמש בעיניים" של הרחפן שנמצא בלב שטח האויב.

אין מדובר בעניין של מה בכך: היכולת הזו הופכת את ה-Lamprey לסיוט עבור ציי המזרח התיכון. הוא יכול להישאר ב"מצב שינה" על קרקעית הים במצרי הורמוז או באזורים אסטרטגיים אחרים, ורק פקודה מוצפנת תעיר אותו לפעולה. הוא מסוגל לשגר פיתיונות שמשמיעים רעש של צוללת ענקית, ובכך להטעות את ציי האויב ולגרום להם לרדוף אחרי רוחות רפאים, בזמן שהכוח האמיתי מכה ממקום אחר לגמרי.

רחפן תת ימי | הצצה ( צילום: AI )

עידן המלחמה הרובוטית מתחת לגלים

האם ציי העולם מסוגלים להתמודד עם האימה המודולרית החדשה?

בעוד שטווח הפעולה והעלות המדויקת נותרו תחת מעטה של סודיות, ברור לכל המומחים כי מדובר בשינוי פרדיגמה. לוקהיד מרטין לא רק בנתה רחפן, היא בנתה "פלטפורמת אם" שיכולה להשתנות בהתאם למשימה – מאיסוף מודיעין שקט ועד תקיפה קינטית מאסיבית. בעידן של Modern Warfare, מי ששולט בקרקעית הים ובצד האפל של המצולות, הוא זה שקובע את גורל המערכה כולה.