הלם באיראן: נשיא איראן חשף בשידור חי את תלוש המשכורת שלו

במהלך ישיבה רשמית ושגרתית לכאורה בעיר גורגאן, סיפק נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הצצה נדירה ומסקרנת למצבו הכלכלי האישי שהפכה במהרה לשיחת היום. בשידור ישיר ברשת החדשות הממלכתית IRINN, הדהים הנשיא את הצופים כשהצהיר באופן חד-משמעי: "המשכורת שלי, כנשיא, היא 1,000 דולר".

הדברים נאמרו במהלך ישיבה לבחינת התקדמות מערכת השירותים הרפואיים במחוז גולסטן באוניברסיטה למדעי הרפואה המקומית. פזשכיאן בחר להשתמש בדוגמה אישית ונוסטלגית כדי להמחיש את השחיקה הדרמטית בערך המטבע האיראני. בציטוט ישיר מהשידור הוא נשמע אומר: "6,000 תומאן היו באותה תקופה 600 דולר. עכשיו אני, הנשיא, מקבל 1,000 דולר".

הנשיא שיתף את הנוכחים בזיכרונות מעבודתו בעבר בכפרים, שם לדבריו שילמו לעובדים "כסף הגון", והשווה זאת למציאות הכלכלית הנוכחית שבה גם שכרו של האיש העומד בראש המדינה נשחק אל מול המטבע הזר.

הצהרתו של הנשיא מעוררת עניין רב, שכן היא נעשית מתוך מטרה להציב אותו "בשורה אחת" עם האזרחים הנאבקים ביוקר המחיה ובאינפלציה המשתוללת.