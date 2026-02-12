כיכר השבת
מרגיע את האזרחים

הלם באיראן: נשיא איראן חשף בשידור חי את תלוש המשכורת שלו

בשידור חי חשף נשיא איראן מסעוד פזשכיאן את תלוש המשכורת שלו | ההצהרה נועדה להמחיש את השחיקה הדרמטית בערך המטבע המקומי ואת הזדהותו עם המצוקה הכלכלית של האזרחים באיראן (העולם הערבי)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: שאטרסטוק )

במהלך ישיבה רשמית ושגרתית לכאורה בעיר גורגאן, סיפק נשיא מסעוד פזשכיאן הצצה נדירה ומסקרנת למצבו הכלכלי האישי שהפכה במהרה לשיחת היום. בשידור ישיר ברשת החדשות הממלכתית IRINN, הדהים הנשיא את הצופים כשהצהיר באופן חד-משמעי: "המשכורת שלי, כנשיא, היא 1,000 דולר".

הדברים נאמרו במהלך ישיבה לבחינת התקדמות מערכת השירותים הרפואיים במחוז גולסטן באוניברסיטה למדעי הרפואה המקומית. פזשכיאן בחר להשתמש בדוגמה אישית ונוסטלגית כדי להמחיש את השחיקה הדרמטית בערך המטבע האיראני. בציטוט ישיר מהשידור הוא נשמע אומר: "6,000 תומאן היו באותה תקופה 600 דולר. עכשיו אני, הנשיא, מקבל 1,000 דולר".

הנשיא שיתף את הנוכחים בזיכרונות מעבודתו בעבר בכפרים, שם לדבריו שילמו לעובדים "כסף הגון", והשווה זאת למציאות הכלכלית הנוכחית שבה גם שכרו של האיש העומד בראש המדינה נשחק אל מול המטבע הזר.

הצהרתו של הנשיא מעוררת עניין רב, שכן היא נעשית מתוך מטרה להציב אותו "בשורה אחת" עם האזרחים הנאבקים ביוקר המחיה ובאינפלציה המשתוללת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר