עשרות רבנים ספרדים במודיעין עילית לא מקבלים משכורת מטעם העירייה, למרות שהתקציב לעמותה המממנת נמשך | בעיר מאשמים את יו"ר ש"ס המקומי שגורר רגלים במשך מספר חודשים ואפילו לא מנסה להביא לפתרון הבעיה | "הוא הפסיד מאות אלפי שקלים שיכלו לעבור לרבנים שמוסרים נפש לציבור" | כיכר השבת עם כל הפרטים מהסאגה שמעסיקה את הרבנים והתושבים (מקומי)
עיכוב בחלוקת שכר לצוותי הוראה של 'החינוך העצמאי' מעורר שוב את השאלה - האם מדובר בניהול כושל או תקלות בחבלי קליטה של המערכת החדשה | בשנים האחרונות אירעו מספר עיכובים בשכר, שגררו זעם רב של העובדים - שגם כך לא מקבלים שכר עתק בלשון המעטה | בארגון הגיבו במכתב לצוות החינוכי: "מתנצלים על אי הנוחות והעיכובים השונים" (חדשות חרדים)
על פי נתוני הלמ"ס עולה כי שכר נשיא המדינה, נשיאת העליון וראש הממשלה יעלה בסכום משמעותי | בעוד חודש שכר השופטים צפוי לזנק בעוד 15 אחוזים | מה עם האזרחים? שכר המינימום יעלה, אבל עוד חודשים ארוכים והרבה פחות (כלכלה)
שכרו של הרב הראשי לתל אביב, הרב ישראל מאיר לאו עלה ועומד כעת על כארבעים ושבעה אלף ש"ח לחודש. שכרם הכולל של כל רבני השכונות בתל אביב עומד על כמליון ש"ח. המימיון העיקרי למשכורת מגיע מקופת העירייה, כאשר החלקים האחרים מגיעים ממשרד הדתות ומאגרות התושבים
בעיצומם של החגים, יעלה שכר המינימום ל-4,300 ש"ח. מרוויחי שכר המינימום יקבלו על כך שעת עבודה 23.12 שקלים. צעירים עד גיל 18 ירוויחו גם הם שכר גבוה יותר. הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד התמ"ת, עו"ד שלמה יצחקי, הסביר כי שכר המינימום, בהתאם לחוק, עומד על שיעור של 47.5% מהשכר הממוצע במשק
פרשת כי תבוא: בחיים אנו נתקלים פעמים רבות באנשים מסוימים, שחיים במעגל קסמים שתחילתו וסופו נעוצים בכסף. בפרשת כי תבוא, פרשתנו, ניתן לכך פתרון מופלא ● במעשה זה מוכיח החקלאי שאמנם הוא עובד בשדה, במטע לצורך מחייתו ופרנסתו אבל עבודתו היא אמצעי ולא מטרה. עבודתו היא דרך לחיים ולא דרך-חיים
בפעם השנייה השנה, מאות גננות העובדות ב'רשת מעיין החינוך התורני' של ש"ס לא קיבלו משכורות. הגננות, ברובן נשות אברכים מהשכבה החלשה אשר משכורתן היא זו שמכלכלת ומחזיקה את הבית, נמצאות בשל כך בקשיים גדולים, כאשר הן מתקשות בתשלומים הכרחיים בעקבות כך. גיל דוד, מנכ"ל רשת הגנים של מעיין החינוך התורני סרב להגיב