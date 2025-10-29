מודיעין עילית ( צילום: יעקב נאומי - פלאש 90 )

פרסום ראשון: עשרות רבנים ומורי הוראה מהציבור הספרדי במודיעין עילית, שמועסקים בשכר סמלי על עבודת הקודש בעזרה וסיוע לתושבים, נמצאים כבר חודשים רבים לא משכורת מינימלית - בשל, כך לדבריהם, קרבות ומאבקי כח בין יו"ר ש"ס בעיר למספר עסקנים - מאבקים שגרמו למריחת זמן בלתי נסבלת בהסדרת התקצוב.

מתחקיר מקיף של 'כיכר', אותו אנו מפרסמים לראשונה הערב (רביעי) עולה, כי התקציב שהיה מועבר לרבנים במשך שנים רבות הופסק כבר לפני קרוב לשנה - בתחילת שנת 2025, זאת בשל התערבות גורמים פוליטיים שניסו לקחת את השליטה בעמותה מיו"ר ש"ס לשעבר בעיר הרב אבנר עמר - ששלט בעמותה שתוקצבה על ידי העירייה. מספר חודשים לפני כן, האחרון עוד ניסה לנהל מאבק על השליטה בתקציב, אך לאחר שבכירים בהנהלת ש"ס הארצית התערבו לטובת יו"ר ש"ס בעיר כיום - יעקב מרציאנו, נאלץ הרב עמר להפסיד בכבוד. לאחר שהוחלט בש"ס הארצית לעביר את תקציב הרבנים שעומד על סך של חמישים אלף ש"ח בחודש למרציאנו, (החלטה שהתקבלה מספר חודשים לפני תחילת השנה הלועזית. א"כ), מרציאנו התחיל לחפש אחר עמותה חלופית שתשמש אותו לצורך קבלת התקציב, אך נגרר עם הנושא ולא הצליח להביא פתרון במשך חודשים רבים. בצל הנסיונות של האחרון להציג עמותה חילופית, החלו להתפתח עימותים חריפים בין עסקנים וחברי מועצה נוספים בעיר. תחילה ניסו העסקנים להבין מה מרציאנו רוצה לשנות בקטריונים והתקציב של הרבנים, אך לאחר שלא קיבלו תשובות ברורות, הסדרת התקציב נקלעה לקשיים ואף הובילה לסכסוך בין מספר עסקנים בעיר, לבין יו"ר הסיעה המקומית מרציאנו. פצועים קשה בשריפת דירה בבית שמש; האימא חולצה עם שני ילדיה מישאל לוי | 18:53 נזכיר כי כל חודש שעובר ללא תקצוב, הרבנים, תושבי מודיעין עילית שאין להם אמצעים כלכלים גדולים, סובלים ממצוקה כספית, והתקציב שיוצא כל חודש - חוזר לקופת העירייה.

אחד מבתי הכנסיות המרכזיים במודיעין עילית ( גד שקד וסופר סטודיו )

צריך לציין כי לאחר המריבות בין העסקנים ליו"ר ש"ס המקומית, מרציאנו הצליח להשיג עמותה אחרת שלשם יועבר התקציב, אך מאז עברו שלושה חודשים והמשכורת לחשבונם של הרבנים טרם נכנס.

עסק מקומי בכיר אמר בשיחה עם 'כיכר': "יש כאן מחדל גדול, מרציאנו שולט כבר כמעט 11 חודש בתקציב העמותה, אני יכול להבין שלוקח לבין אדם חודש חודשים שלוש עד שהוא מסדר את הניהול (למרות שהיה לו זמן רב כדי להתכנון לזה מראש), אבל מריחת הזמן וחוסר העבודה שהייתה פה - היא זו שגרמה שהכסף לא הועבר עד כה לחשבונם של האברכים".

אחד מרבני הקהילות החשובות בעיר טען בשיחה סגורה: "אני גר בעיר כבר שנים רבות עוד מזמן אבנר עמר, אבל מצב שכזה שהתקציב קטן שכזה שהיה מועבר לרבנים והופסק רק בשל מריבות פוליטיות הוא חסר תקדים, כשהוא מציין כי הוא לקח משכנתה על כשהוא מסתמך גם על המשכורות הזו, וכעת הוא מתמודד עם קשיים רבים, רק בשל מריבות עסקנים".

נציין כי פנינו ללשכתו של סגן ראש עיריית מודיעין עילית - יעקב מרציאנו בבקשה לקבלת תגובה רשמית אך תגובה שכזו לא נמסרה עד כה.