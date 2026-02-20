ברקע קולות המלחמה במזרח התיכון, מיליציה שיעית עיראקית חדשה בשם סראיא אוליאא' א-דם ("פלוגות נקמת הדם") מפרסמת היום (שישי) סרטון איומים מושקע על רקע הכוונה לתקוף את איראן.

הארגון, שלא היה ידוע עד כה, חשף את אחד מבסיסי המל"טים התת-קרקעיים שלו והתחייב לתמוך צבאית באיראן במקרה של מלחמה עם ארצות הברית. בפסקול של הסרטון נשמע קולו של נסראללה שמזהיר שמלחמה על איראן לא תישאר בגבולות איראן.

בסרטון נראה אחד הפעילים מצהיר: "אנו, בחטיבות שומרי הדם, מאשרים את נכונותנו המלאה להגן על עיראק ואתריה הקדושים... ואנו מאשרים את תמיכתנו ברפובליקה האסלאמית של איראן..."

ברקע הסרטון, המציג טילים ומל"טים, ומציג מספר חמושים רעולי פנים, ניתן לשמוע את קולו של חסן נסראללה, מזכ"ל ארגון חיזבאללה, אשר חוסל על ידי ישראל בתקיפה אווירית בפרברים הדרומיים של ביירות.

הסרטון מצטט את נסראללה כאומר כי "המלחמה באיראן לא תישאר בגבולות איראן וכל האזור ייעטף בלהבות", כאשר המשפט "אנו נאמנים להבטחתנו" מופיע על אחד הקירות במתקן הצבאי.