כיכר השבת
ההסלמה במזרח התיכון

הפרוקסי של איראן במופע איומים: ארגון טרור עיראקי חושף עיר מל"טים תת קרקעית | תיעוד

מיליציה עיראקית חדשה, המכנה את עצמה "סראיה עווליה אל-דאם" (חטיבות שומרי הדם), פרסמה סרטון איומים מושקע על רקע הכוונה לתקוף את איראן | הארגון, שלא היה ידוע עד כה, חשף את אחד מבסיסי המל"טים התת-קרקעיים שלו והתחייב לתמוך צבאית באיראן במקרה של מלחמה עם ארצות הברית (העולם הערבי)

1תגובות
סרטון האיומים
סרטון האיומים| צילום: צילום: רשתות ערביות
סרטון האיומים (צילום: רשתות ערביות)

ברקע קולות המלחמה במזרח התיכון, מיליציה שיעית עיראקית חדשה בשם סראיא אוליאא' א-דם ("פלוגות נקמת הדם") מפרסמת היום (שישי) סרטון איומים מושקע על רקע הכוונה לתקוף את איראן.

הארגון, שלא היה ידוע עד כה, חשף את אחד מבסיסי המל"טים התת-קרקעיים שלו והתחייב לתמוך צבאית באיראן במקרה של מלחמה עם ארצות הברית. בפסקול של הסרטון נשמע קולו של נסראללה שמזהיר שמלחמה על איראן לא תישאר בגבולות איראן.

בסרטון נראה אחד הפעילים מצהיר: "אנו, בחטיבות שומרי הדם, מאשרים את נכונותנו המלאה להגן על עיראק ואתריה הקדושים... ואנו מאשרים את תמיכתנו ברפובליקה האסלאמית של איראן..."

ברקע הסרטון, המציג טילים ומל"טים, ומציג מספר חמושים רעולי פנים, ניתן לשמוע את קולו של חסן נסראללה, מזכ"ל ארגון חיזבאללה, אשר חוסל על ידי ישראל בתקיפה אווירית בפרברים הדרומיים של ביירות.

הסרטון מצטט את נסראללה כאומר כי "המלחמה באיראן לא תישאר בגבולות איראן וכל האזור ייעטף בלהבות", כאשר המשפט "אנו נאמנים להבטחתנו" מופיע על אחד הקירות במתקן הצבאי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ממש לא מפחיד
בני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר