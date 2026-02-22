הנשיא טראמפ שוקל להורות על מתקפה צבאית נרחבת נגד איראן בחודשים הקרובים, שמטרתה הסופית היא הפלת שלטונו של עלי חמינאי, כך לפי דיווח הלילה (שני) ב'ניו יורק טיימס'.

על פי גורמים המעורבים בדיונים הפנימיים בממשל, התוכנית המתגבשת כוללת שלב ראשון של תקיפה ממוקדת שצפויה לצאת לפועל כבר בימים הקרובים, במטרה לאותת להנהגה בטהרן כי עליה לוותר לחלוטין על שאיפותיה הגרעיניות.

אם מהלך זה לא יוביל לכניעה איראנית, הנשיא הבהיר ליועציו כי הוא משאיר על השולחן את האפשרות של פלישה או מתקפה אווירית רחבת היקף לשינוי המשטר.

​במהלך דיונים שנערכו בחדר המצב בבית הלבן, הציג סגן הנשיא ג'יי.די ואנס קו שמרני ומזהיר יותר. ואנס, הדוגל בריסון צבאי מעבר לים, לא התנגד לעצם התקיפה אך הציב שאלות נוקבות בפני ראשי מערכת הביטחון בנוגע למורכבות המבצעית ולסיכונים הכרוכים בעימות ישיר עם איראן.

גנרל דן קיין, יו"ר המטות המשולבים, ציין בפני הנשיא כי בשונה מהמבצע האחרון בוונצואלה, איראן מהווה מטרה קשה ומורכבת בהרבה עבור הצבא האמריקני.

​המתיחות הצבאית מלווה בריכוז כוחות חסר תקדים באזור, הכולל שתי קבוצות תקיפה של נושאות מטוסים ועשרות מטוסי קרב והפצצה.

השליח המיוחד סטיב ויטקוף הבהיר כי ההנחיה של טראמפ לו ולג'ארד קושנר היא להגיע להסכם המושתת על אפס העשרה של חומר גרעיני בלבד.

מנגד, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הצהיר כי ארצו לא תוותר על מה שהוא הגדיר כזכותה לייצר דלק גרעיני, אם כי הוסיף כי הוא מאמין שקיים עדיין סיכוי לפתרון דיפלומטי וטען כי הלחץ הצבאי לא ישפיע על עמדת טהרן.

​ברקע האיומים, נבחנת הצעת פשרה שהועלתה על ידי רפאל גרוסי, יו"ר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

לפי ההצעה, איראן תורשה להחזיק בתוכנית העשרה מצומצמת ביותר המיועדת אך ורק לצורכי מחקר וטיפולים רפואיים. מהלך כזה עשוי לאפשר לשני הצדדים להכריז על ניצחון: טראמפ יוכל לטעון כי השבית את היכולת הצבאית של איראן, ואילו טהרן תוכל לטעון כי שמרה על זכותה להעשרה. עם זאת, לא ברור אם הנשיא יסוג מדרישתו המוחלטת להפסקת כל פעילות גרעינית.

​ביום חמישי הקרוב צפויים נציגי המדינות להיפגש בז'נבה לסבב שיחות המוגדר כהזדמנות אחרונה למניעת עימות צבאי.

במקביל, הממשל בוחן שורה של יעדים לתקיפה, החל ממפקדות משמרות המהפכה ועד לאתרים תת-קרקעיים של תוכנית הטילים הבליסטיים.

עוד עלה בדיווח כי תוכניות קודמות לשליחת כוחות מיוחדים לפשיטות קרקעיות הוקפאו בשלב זה בשל הסיכון הגבוה לחיי הלוחמים. דוברת הבית הלבן ציינה בתגובה כי הנשיא הוא היחיד שמקבל את ההחלטות וכי כל פרסום אחר הוא בגדר השערה בלבד.