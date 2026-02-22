כיכר השבת
על רקע משבר הגיוס

אריה דרעי מעריך: הבחירות לכנסת יתקיימו באמצע חודש אלול

יו"ר ש"ס דרעי העריך בשיחה עם רבנים כי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו באמצע חודש אלול, כך שהבחירות יוקדמו רק בכחודש ימים למרות המשבר המחריף בסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות (חרדים)

3תגובות
דרעי והראש"ל הגר"י יוסף בטיסת חזור לירושלים (צילום: באדיבות המצלם )

יו"ר ש"ס, ח"כ , מעריך כי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו בסמוך למועד המקורי, באמצע חודש אלול.

בשיחה עם רבנים בטבריה, שם שהה דרעי במהלך השבת האחרונה, העריך יו"ר ש"ס כי הבחירות יתקיימו באמצע חודש אלול.

בכנסת מעריכים כי בסיעות הקואליציה יעדיפו שהבחירות יתקיימו לפחות שבוע לפני ראש השנה כדי לאפשר לעשרות אלפי המאמינים שטסים לציון רבי נחמן באומן להצביע בבחירות.

התאריך עליו מדברים בקואליציה, כך גם דרעי עצמו מעריך, הוא יום שלישי י"ט אלול, שבוע וחצי לפני ראש השנה, 01/09 למניינם.

יצוין כי את הדרך חזרה לירושלים עשה דרעי יחד עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ששב במסוק כדי להספיק להגיע לבית הכנסת 'היזדים' כדי למסור את שיעורו השבועי.

במהלך השבת, בשיחה מול עשרות פוסקי הלכה, התבטא דרעי: " זכינו בדור הזה להנהגתו של מרן הראשון לציון, יהי רצון שנזכה שימשיך להנהיג אותנו ועם חיבור הספרים החשובים שהתקבלו בכל תפוצות ישראל".

2
סיכום הפגנות..מלחמות...אין חוק גיוס..אין תקציבים...ושוב רוחות מלחמה..ושוב בתי המשפט שולטים....לא מתגעגע
ממשלת ימין על מלא
1
וכל זה ביום שמתברר שבנו של דרעי מתפרנס על חשבנונו במליון שלוש מאות אלף שקל
שיבי
אז תחשוב בכמה הוא כבר אוחז....ושולח בחורים לטבח
ביבי

