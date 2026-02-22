אריה דרעי מעריך: הבחירות לכנסת יתקיימו באמצע חודש אלול

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, מעריך כי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו בסמוך למועד המקורי, באמצע חודש אלול.

בשיחה עם רבנים בטבריה, שם שהה דרעי במהלך השבת האחרונה, העריך יו"ר ש"ס כי הבחירות יתקיימו באמצע חודש אלול.

בכנסת מעריכים כי בסיעות הקואליציה יעדיפו שהבחירות יתקיימו לפחות שבוע לפני ראש השנה כדי לאפשר לעשרות אלפי המאמינים שטסים לציון רבי נחמן באומן להצביע בבחירות.

התאריך עליו מדברים בקואליציה, כך גם דרעי עצמו מעריך, הוא יום שלישי י"ט אלול, שבוע וחצי לפני ראש השנה, 01/09 למניינם.

התיעוד שריגש את עולם התורה | ראש ישיבת חברון בין עגלות השתייה במטבח חיים רוזנבוים | 17:45

יצוין כי את הדרך חזרה לירושלים עשה דרעי יחד עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ששב במסוק כדי להספיק להגיע לבית הכנסת 'היזדים' כדי למסור את שיעורו השבועי.

במהלך השבת, בשיחה מול עשרות פוסקי הלכה, התבטא דרעי: " זכינו בדור הזה להנהגתו של מרן הראשון לציון, יהי רצון שנזכה שימשיך להנהיג אותנו ועם חיבור הספרים החשובים שהתקבלו בכל תפוצות ישראל".