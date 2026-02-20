סערה ציבורית ופוליטית רחבה פרצה בעקבות החלטת ביניים של בית המשפט העליון, שקבע כי החלטת ועדת השרים בנוגע להסדרת רחבת התפילה הדרומית בכותל המערבי נותרה בתוקף – והורה לגורמי המדינה לפעול במהירות לקידום ההיתרים והעבודות במקום.

ההחלטה ניתנה בהרכב השופטים יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטת דפנה ברק־ארז, ומתמקדת בהסרת החסמים הבירוקרטיים בדרך למימוש התוכנית. על פי ההחלטה, אם נדרש אישור מחודש של מנהל רשות העתיקות – עליו להינתן בתוך 14 ימים, ולאחר מכן יוגשו בקשות להיתרי בנייה.

עוד נקבע כי אם לא תתקבל החלטה תכנונית בתוך 45 ימים, ייחשב הדבר כסירוב ויוגש ערר בתוך 14 ימים נוספים. המדינה ועיריית ירושלים חויבו לעדכן את בית המשפט בתוך 90 יום על ההתקדמות.

כיום פועלת בחלקו הדרומי של הכותל רחבת “עזרת ישראל”, המוגדרת כמבנה זמני מעץ ומתכת ואינה נושקת לאבני הכותל עצמן. העתירות ביקשו לקדם את יישום המתווה שאושר בעבר, הכולל הפיכת המתחם לרחבת קבע מרוצפת אבן, הסדרת דרכי גישה ותשתיות, והרחבתו עד סמוך לאבנים הקדושות.

הרחבה המתוכננת צפויה להשתרע על שטח של כ-900 מ״ר, המוערך בכ-70% משטח רחבת הגברים, ותאפשר תפילה מעורבת ללא מחיצה. ניהול המקום אמור להיות מופקד בידי נציגי הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים, תוך תקצוב ממשלתי שנתי.

על רקע ההחלטה, מתגברות הקריאות לקדם במהירות את הצעת “חוק הכותל” שהגיש ח״כ אבי מעוז, שנועדה לעגן בחקיקה את סמכויות הניהול במקומות הקדושים ליהודים ולהגדיר את גבולות ההתערבות המשפטית בנושא.

הרבנים הראשיים: “התערבות שאינה ראויה במקום הקדוש ביותר”

ההחלטה עוררה כצפוי זעם רב בקרב הציבור התורני בארץ ישראל ובעולם. הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, מסרו: “הרבנים הראשיים לישראל רואים בחומרה את החלטת בג״ץ, אשר ניתנה תוך חריגה מסמכות והתערבות שאינה ראויה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי".

"אין מדובר בסוגיה טכנית, אלא בשאלה מהותית הנוגעת לקדושת הכותל המערבי ולשמירת מסורת הדורות הנהוגה בו. התערבות מעין זו עלולה לגרום לשיסוי ופילוג בעם ישראל דווקא במקום המסמל יותר מכל את אחדותו. הרבנים הראשיים קוראים לבית המשפט לכבד את חלוקת הסמכויות הקבועה בדין ולהימנע מהתערבות בענייני הקודש של הכותל המערבי”.

יו״ר ש״ס אריה דרעי תקף בחריפות והודיע כי מפלגתו תפעל לקידום חקיקה מיידית: “הוכנס צלם בהיכל! בג״צ מנסה לשלוח יד למקום הקדוש ביותר לעם היהודי ולחלל את הכותל המערבי! עם ישראל כולו דורש להתפלל בכותל המערבי כפי שהיה נהוג מדורי דורות. רואים זאת בבירור בכל התפילות ההמוניות שנערכות בחודש אלול ובכל ימות השנה. דתיים וחילונים, מבוגרים ובני נוער מגיעים לכותל ומתפללים בכבוד למנהג המקום. אין לבג״צ כל סמכות לשנות את אופי התפילה בכותל המערבי! הסמכות היחידה במקום היא רק של הרבנות הראשית. לא תהיה שום רחבת תפילה של הרפורמים בכותל המערבי! ש״ס תגיש בדחיפות את חוק הכותל שיגן על קדושת המקום כפי שהיה נהוג בכל הדורות”.

ח״כ מאיר פרוש אמר: “מערכת המשפט מחפשת כל דרך להרוס את הזהות היהודית של מדינת ישראל. היועצת המשפטית לממשלה מטעם בג״ץ מציעה לעצור לומדי תורה בישיבות, ושופטי בג״ץ מבקשים לחלל את הכותל המערבי. לא כך נוהגים במדינה בשלטון של יהודים. אם לא יתקנו את מערכת המשפט באופן מיידי, לפחות יש לתקן את מגילת העצמאות ולהסיר ממנה את המילים ‘מדינה יהודית’. הגיע הזמן לבלום את הפירומנים בגלימות”.

סגן השר ישראל אייכלר מסר: “החלטת בג"ץ הערב נגד קדושת הכותל היתה צפויה כחשכת הלילה במאורות הפשע. בכל הזדמנות שיש לאויבי האמונה, לקעקע את יסודות הדת היהודית ולומדיה, הם לא מהססים לנפץ את אבני הקודש והמקדש. מקום המשפט שמה הרשע. הם פועלים לא רק נגד היהדות אלא גם נגד הדמוקרטיה, המסרבת להיכנע לעריצות הדיקטטורה המשפטית. אך ב"ה רוב העם היהודי הוא מסורתי ואמוני ויגן על קדושת הכותל המערבי, מפני מחריביה".

"למעלה מתשעים אחוז מהעם רוצה להשאיר את הסטטוס קוו הקיים בכותל המערבי. ה' אתנו אל תיראום. העם היהודי שרד את כל הקמים עליו בגוף וברוח. הכותל המערבי ישאר בקדושתו וימשיך הלאה להיות תל תלפיות לתפילה ולאמונה בעזרת השם. ה' אלוקי ישראל יביס את כל אויביו. הוא יגאל אותנו ויבנה את בית מקדשינו במהרה”.

שר האוצר ויו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ מסר: "בג״צ חרג שוב מסמכותו ופסק הדין שלו פוגע בקדושתו של הכותל ויושלך לפח האשפה של ההיסטוריה. יש לנו עם אחד, כותל אחד ותפילה אחת, כפי שהיה מדורי דורות בהתאם להלכה היהודית ולפסיקת הרבנות הראשית. נשלב ידיים ונחוקק בע״ה במהירות חוק שיבטיח את שלמות הכותל המערבי ושמירת קדושתו”.

סגן ראש הממשלה, שר המשפטים ושר לשירותי דת יריב לוין הוסיף: "החבורה הקיצונית שיושבת בבג״ץ חצתה היום את אחרון הקווים האדומים, בהחלטתה להרים יד על קודש הקודשים של העם היהודי, הכותל המערבי. זוהי החלטה לא לגיטימית, שלא ניתן להשלים עמה ואשר עומדת בסתירה לערכי היסוד של מדינת ישראל, בהם מאמינים הרוב המוחלט של אזרחיה. הממשלה והכנסת חייבות לפעול בעניין זה ללא דיחוי. אני תומך בחקיקה מיידית שתקבע כי ניהול הכותל המערבי ייעשה אך ורק על ידי הרבנות הראשית, או גורם המקובל עליה”.

יו״ר ועדת החוקה ח״כ שמחה רוטמן אמר: “בג"ץ הכותל הוא הוכחה נוספת לאובדן הדרך של המוסד השיפוטי העליון של מדינת ישראל. עתידות: פסק הדין הזה יישאר אות מתה עד שיבוטל. את פסק הדין שפגע בסמכות בתי הדין לדון דיני ממונות בבוררות לקח 20 שנה להפוך והשבוע סיימתי את הכנת החקיקה בוועדה. את פסק הדין שלקח את סמכות המזונות מבתי הדין לקח לי כחצי שנה להפוך, וגם זה בעיקר בגלל עיכובים צדדיים. את פסק הדין הזה של בג"ץ נהפוך הרבה יותר מהר, בעזרת ה'”.

בג״ץ: ההחלטה בהתאם לעמדת הממשלה

בעקבות הזעם הציבורי, הרשות השופטת פרסמה הבהרה רשמית, ובה נכתב: "יובהר כי החלטת שבעת שופטי בג"ץ מהיום עוסקת באכיפת עמדת הממשלה בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנושא מחודש יוני 2017. עוד יובהר שעמדת הממשלה בדיון הייתה שצריך לקדם היתר בניה ברחבה הדרומית ושעמדת הממשלה לוותה בתצהיר של מזכיר הממשלה”.

על פי עקרונות ההצעה שמקדמים בש״ס, הכותל יפעל לפי ההלכה הדתית ומנהג המקום, וייקבעו שורה של איסורים, בהם חילול שבת ומועדי ישראל, קיום טקסים שלא לפי מנהג המקום, תפילה מעורבת, תלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום, וכן פעולות דתיות שונות בעזרת נשים בניגוד לנוהג. הפרת ההוראות עלולה לגרור עונש של עד שישה חודשי מאסר או קנס של 10,000 שקלים.

במערכת הפוליטית מעריכים כי המאבק סביב הכותל צפוי להחריף בימים הקרובים, עם ניסיון לקדם במהירות את החקיקה – מול פסיקת בג״ץ שמעוררת סערה ציבורית רחבה.