פורים בירושלים ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

"קול קורא" שהתפרסם היום (שישי) ברחובות ירושלים, מבשר על תחילתה של מערכה רוחנית בעיר ביום הפורים. לדבריהם, עיריית ירושלים והעומד בראשה עומדים לקיים אירועי פורים המוניים ומעורבים לאורך רחוב יפו, תוך פגיעה אנושה בקדושת העיר ובצביון השכונות החרדיות הסמוכות.

הסבל שחוו תושבי השכונות החרדיות בשנים האחרונות הגיע לנקודת רתיחה. התושבים מתארים מציאות קשה שבה ביום הקדוש והנשגב, פורים, הופכים רחובותיה הסמוכים של ירושלים לזירה של הוללות, כאשר פרוצים ופרוצות מסתובבים כשיכורים בלב השכונות החרדיות, ללא טיפה של כבוד למקום או לחג. השנה, כך נראה, התכנון העירוני עולה מדרגה, הצבת במות ענק, הפקת אירועי שחץ בפרהסיה, ומתן אישור לברים להוציא את פעילותם למרחב הציבורי ברחוב יפו, כל זאת במרחק פסיעה מהריכוזים החרדיים השמורים ביותר. מה שמדאיג את עסקני ירושלים ואנשי המערכה יותר מכל, היא העובדה כי לפי התכנון, הכניסות והיציאות לאירועי הענק יעברו דרך סמטאות השכונות החרדיות. המשמעות: אלפי אנשים שאינם נמנים על הציבור החרדי, בלשון המעטה, ינהרו בהמוניהם דרך הרחובות השקטים והקדושים של ירושלים של מעלה, תוך זלזול בתושבים ובקדושת היום.

הקול קורא בירושלים

"אחריש לא נוכל!", זועקים מארגני המחאה. "איך נוכל לראות כבלע את הקודש? לא ניתן להפוך את ירושלים, ובמיוחד את סביבת השכונות החרדיות, למוקדי טומאה רחמנא ליצלן".

ל"כיכר" נודע כי בימים הקרובים צפויות להתקיים ישיבות חירום של רבנים ועסקנים כדי לגבש את דרכי הפעולה. ההערכות הן כי מדובר במערכה חסרת תקדים שתבהיר לעירייה כי הציבור החרדי לא יאפשר את הפיכת ירושלים לעיר ללא הפסקה על חשבון קדושת החג ושלום התושבים.

"ירושלים אינה הפקר", מסכמים גורמים במערכה, ואנו כן מבהירים לכל מי שצריך, שיש גבול לכל תעלול, ובוודאי ביום קדוש כיום הפורים".