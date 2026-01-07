כיכר השבת
יוסף איננו | שידור חי

LIVEמסע הלוויה של יוסף אייזנטל ז"ל שנדרס למוות על-ידי אוטובוס במהלך הפגנה נגד חוק הגיוס • צפו

המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות משתתפים בשעה זו בהלוויתו של הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל, בן 14 בלבד, שנדרס למוות בידי אוטובוס במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' החדש | יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס, ומותו נקבע במקום | "כיכר השבת" מעביר בשידור חי את מסע הלוויה בירושלים (חרדים)

13תגובות
שידור חי: הלווית הנער יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: שיא לייב)

המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות משתתפים בשעה זו (רביעי) בהלוויתו של הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל, בן 14 בלבד, שנדרס למוות בידי אוטובוס במהלך העצרת נגד '' החדש. "כיכר השבת" מעביר בשידור חי את מסע הלוויה בירושלים.

יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים שחסמו את דרכו, ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס ברחוב אהל יהושע - ומותו נקבע במקום.

מסע הלוויה יוצא מישיבת "אוהל תורה" בה למד ברחוב הרואה ברמות א' בדרכה להר המנוחות שם ייטמן למנוחת עולמים.

המשטרה מייחסת עבירת רצח בנסיבות מחמירות לנהג האוטובוס החשוד בדריסת הנער יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' בשכונת רוממה בירושלים, והיא צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו ב-15 ימים.

בתיעוד המלא שנמשך למעלה מ-4 דקות מהאירוע הקשה עולה כי בשעה שהאוטובוס - קו 64 של חברת "אקסטרה", הגיע אל רחוב ירמיהו בסמוך לשכונת גני גאולה, החלו המון מפגינים להקיף את האוטובוס ופתחו בקריאות נגד הנהג.

התיעוד המלא: רגעי האסון בירושלים - דקה אחרי דקה (צילום: יהודה אהרוני חדשות 14)

האירוע התרחש במהלך עצרת מחאה המונית, בהשתתפות רבבות בני אדם ובראשות גדולי הרבנים הספרדים ומ'הפלג הירושלמי' לצד רבני 'העדה החרדית' ואדמו"רים.

הנהג, ניסה לסגת מהמקום והחל בנסיעה איטית לאחור - אך ההמון המשיך לרדוף אחריו. ברקע התיעוד נשמע מישהו אומר "שמישהו יידרס בשביל כולם" - מה שקרה כעבור דקות ספורות.

כעבור מספר שניות, בעוד ההמון החל סופר לאחור - נראה הנהג כשהוא מאיץ לתוך עשרות המפגינים - ופותח בנסיעה מהירה, פונה שמאלה לכיוון שמגר תוך שהוא עוקף על מדורה שהובערה במרכז הכביש - כשבנתיים אחד המפגינים נראה נתלה על האוטובוס מקדימה ועשרות נערים רודפים אחריו.

מסלול הדריסה של האוטובוס

הנהג ממשיך בנסיעה מהירה, ופונה ימינה לרחוב אוהל יהושע לכיוון מנחת יצחק, כשבדיוק בסיבוב הנער שנתלה על האוטובוס מקדימה נראה נופל על מעבר חציה וכעבור מספר שניות קם. הוא נפצע באורח קל ופונה לטיפול רפואי.

כעבור כמה עשרות מטרים, נהג האוטובוס נעצר - ואז התגלה הטרגדיה הנוראית, כאשר הנער יוסף אייזנטל ז"ל נלכד מתחת לאוטובוס ונגרר לאורך עשרות מטרים. לוחמי האש העמלו במשך דקות ארוכות כדי לחלץ את גופתו מתחת לגלגלי האוטובוס ומותו נקבע במקום על-ידי כוחות ההצלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
מזעזע! שמתי לב שקראו לעצרת הזו איפה יוסל'ה??
אילן
12
הלב נשרף . פשוטו כמשמעו .
טליה
11
מזעזע בשורות טובות בנחמת ציון תנחמו ולא תסיפו לדאבה עוד
מרים
10
ה" ירד לגנו לקטוף שושנים ........ אך כמה כאב שלא נתפס! נשמתו בגן עדן אמן הלב נקרע לחתיכות....
שינדלר
9
השידור לא עובד
יוני
8
תרחם עלינו , תושיע אותנו תן לנו יראת שמיים
בורא עולם זה כל העולם
7
ילד מתוק וטהור שלא טעם טעם חטא
גיילי
6
הסיומת לאחר שמו זה הי"ד לא זלה"ה
גאה להיות משתמט
5
כל הפגנה יש הרוג. צריך לעשות בדק בית.
השם ירחם!
4
המקום ינחם אאת המשפחה ואת כל כלל ישראל שחרד לדבר השם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
נחמן
3
נורא והיום צריך להפסיק עם העצרות
אלי מקלב
2
מזעזע רק בו 14 צעיר הוא נרא עדין חמוד
דב בערל ברוורמן
1
המקום ינחם אותכם ולא תוסיפו לדאבה עוד
גאה להיות משתמט אבל לא עצניק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר