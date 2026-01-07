זירת דריסת הנער החרדי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

16 שעות לאחר דריסתו למוות של הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 בידי נהג אוטובוס במהלך עצרת המחאה בירושלים נגד 'חוק הגיוס', המשטרה מפרסמת הודעה בה היא מתייחסת לחקירת "המקרה החמור". רגע לפני הדיון המשטרה חזרה בה מאישום ברצח והיא טוענת שהנהג אשם רק בהמתה.

"שוטרי מחוז ירושלים ממשיכים בחקירת המקרה החמור שאירע אמש בירושלים, במהלכו נהרג קטין בן-14", נכתב בהודעת המשטרה. "אמש, מיד עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום כוחות משטרה רבים אשר פעלו לטיפול בזירה, איסוף ממצאים וראיות ופתיחת חקירה מקיפה לבירור נסיבות המקרה". המשטרה מציינת בהודעתה כי "הנהג החשוד, בשנות ה -40 לחייו, נעצר בזירה והועבר לחקירה בתחנת המשטרה ובעוד זמן קצר, יובא הנהג בפני בית משפט השלום בירושלים, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה ובירור כלל נסיבות המקרה".

ההתייחסות של מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, לאירוע הדריסה ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה משתתפת בהודעתה בצער המשפחה ומבהירה כי "החקירה נמשכת, וכל מסקנה תתקבל אך ורק לאחר בחינה מקצועית, יסודית ומעמיקה של כלל הממצאים והראיות".

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, התייחס לפני זמן קצר לאירוע החמור, ואמר כי "אמש התרחש אירוע דריסה חמור במהלך הפרת סדר שהתפתחה באחד הצמתים בעיר.

"בפתח דבריי, משטרת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת המנוח, ואני שולח להם את תנחומיי".

ניצב פלד הוסיף ואמר כי "האירוע הקשה התרחש בצומת מרכזי שאינו קשור למתחם המחאה, לאחר שהגדרנו אותו כציר מרקם חיים ונותר פתוח לתנועת כלי רכב בכדי לאפשר את חיי השגרה באזור.

"נהג האוטובוס החשוד במעורבות באירוע נעצר מייד והועבר לחקירה. במסגרת חקירתו הוא טען כי חש מצוקה וניסה לעזוב את המקום. אני רוצה להדגיש כאן כי טענה זו אינה מפחיתה מחומרת האירוע, והחקירה נמשכת במלוא החומרה תוך בחינת כלל כיווני החקירה ואיסוף הממצאים והראיות".

מפקד מחוז ירושלים המשיך ואמר כי "משטרת ישראל מכבדת את הציבור החרדי, ודלתי כמפקד המחוז פתוחה תמיד לכל הידברות. עצרת המחאה שהתקיימה באישור המשטרה ברחוב בר אילן התנהלה כסדרה.

"אנחנו נמשיך כמשטרת ישראל וכמשטרת מחוז ירושלים לפעול ולאפשר את חופש המחאה, תוך שמירה על הסדר הציבורי וביטחון כלל האזרחים".