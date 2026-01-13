כיכר השבת
אחרי אסון הדריסה

אביו של יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 באמירה מטלטלת: "הייתי מעדיף שהוא ימות - ולא ילך לצבא"

ימים ספורים אחרי אסון הדריסה הנורא שאירע בירושלים בשולי עצרת המחאה של הפלגים הקיצוניים נגד 'חוק הגיוס', הרב שמואל אייזנטל, אביו של הנער יוסף ז"ל בן ה-14, שנדרס למוות לאחר שנמחץ תחת האוטובוס ששעט בין המפגינים, אומר בריאיון ל'גלי צה"ל' כי אם היתה לו בחירה בין גיוס של בנו לצבא לבין האפשרות שהוא ימות בדרך שבה הוא מת - הוא היה מעדיף שימות (חרדים)

הרב שמואל אייזנטל ובנו יוסף ז"ל בן ה-14 (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 | באדיבות המשפחה)

סערת הסיסמה "נמות ולא נתגייס" שמלווה את הפגנות הקיצוניים נגד '' בכלל ונגד הגיוס לצה"ל בפרט, מתעצמת נוכח הריאיון הכאוב של הרב שמואל אייזנטל, אביו של יוסף ז"ל, בן ה-14, שנדרס למוות לאחר שנמחץ תחת האוטובוס ששעט בין המפגינים בשולי עצרת המחאה שנערה בירושלים נגד החוק.

לקראת סוף הריאיון שהעניק אמש ל'גלי צה"ל', אמר הרב אייזנטל את הדברים הקשים הבאים: "אני רוצה לומר לך בכנות שאני כאבא שכול - ותשמע טוב מה שאני אומר לך - אז אם היו שואלים אותי אם יש לי שתי אפשרויות האם יוסי ילך לצבא או שהוא ימות בדרך שבה הוא מת, אני אומר לך - אני לא יודע אם אתה יכול להיכנס ללב שלי - אבל אני אומר לך שהתשובה היא תהיה שאני מעדיף שהוא ימות".

הרב אייזנטל הוסיף ואמר: "אני מבין שמה שאני אומר עכשיו קשה לעיכול ואני לא רוצה להכאיב לאנשים, אנשים עברו כל כך הרבה סבל ושכול בשנתיים האחרונות וזה כואב לי מאוד, אבל אנחנו מדברים ב-2 שפות זה כמו אדם שמדבר צרפתית ואנגלית הם לא יבינו אחד את השני, אין לי איך לשכנע אדם שלא מאמין... חשוב לי שידעו שהתורה זה ציפור נפשינו ונמסור עליה את הנפש, בין אם מבינים אותנו בין אם לא".

יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

יצוין כי זו עמדה שזוכה לביטוי נרחב בקרב הפלגים הקיצוניים של המגזר החרדי, בהם כאלו המשתייכים ל'פלג הירושלמי', בעוד מרבית הציבור, אינו סבור כך ומתקשה להשלים עם האמירות המטלטלות הללו.

כזכור, בהספד המטלטל במהלך ההלוויה שהיה כולו רווי אמונה יצוקה ולקול בכיים של ההמונים הכואבים את הטרגדיה, זעק האבא: "ה' נתן וה' לקח, יהיה שם ה' מבורך מעתה ועד עולם, יוסי! יוסי שלנו היה בן יקיר לי, ילד שעשועים. יוסי, איזה ילד שעשוע. שעשוע בתורה, שעשוע במידות, שעשוע בהארת פנים, שעשוע בחיוך שלא נפסק.

"אני נזכר כשיוסי היה ילד בן 6, אז יצא עם אמא, והיה לו 20 שקלים שלו ויצא לקנות כמה ממתקים, ובדרך הוא ראה אדם שמבקש צדקה, הוא לא עמד בזה ואמר אמא, אני רוצה לתת 20 שקל.

"כשיוסי היה חוזר מהמתמידים, כל הממתקים שהוא קיבל הוא לא היה אוכל כלום אלא היה מחלק למשפחה. כשיוסי התחיל ללמוד גמרא, איזה גישמעק היה ללמוד איתך, כמה אהבת ללמוד ולהבין עד הסוף, לא ויתרת, ילד שעשועים.

"אני נזכר בלילות שבת של החורף, שנה שעברה, כשעוד לא קיבלת בישיבה את המושגים של 6 שעות, אבל הגיע השעה 8 ואמרת אבא צריך לסיים את הסעודה אני צריך ללכת ללמוד, ואם לא סיימתי פשוט בירכת ברכת המזון וקמת והלכת ללמוד.

"בחודשים האחרונים זכית יוסי להיכנס להיות בן ישיבה. כמה שמחת שנכנסת לישיבה המיוחדת הזאת, איזה קניינים קנית, איזה שטייגען ועליה. אתה היית חוזר הביתה ואם היה לפעמים שהסוגיא לא היתה ברורה או שהיתה קושיא - אבא אתה רוצה ללמוד? איזה אושר היה לך שהכל היה ברור.

הרב שמואל אייזנטל מספיד בהלווית בנו ז"ל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

"בחנוכה האחרון, סיפרת שלקחת על עצמך לסיים 10 פעמים מסכת בבא בתרא. שאלתי אותך איך עושים את זה? ואמרת בפשטות זה לא בעיה, וביקשת שאקנה לך גמרא בבא בתרא 'בלכתך בדרך'. עוד לא הספקת להשתמש בזה הרבה פעמים". 

"יוסי בעולם הזה לא תזכה לסיים בבא בתרא, אבל בעולם האמת יהיה לך רבנים... איי כמה עבדת להשלים את המסכת, בחנוכה האחרון נבחנת 30 דפים בבא בתרא מבחן אמריקאי. 3 שאלות לא נכונות מתוך 30. היה לך כזה רצון לדעת ללמוד.

"יוסי, כמה כולם אהבו אותך, כמה היה נעים להיות בחברתך, כמה חיכו בבית כולם, האחיות ואמא שתחזור הביתה, כמה חיכו לשבת חופשית שתהיה השבת, שיוסי יהיה בבית.

"יוסי, קשה לדבר עליך בלשון עבר, אבל האמת שאפשר לדבר עליך בלשון הווה, הגוף שלך לא יהיה כאן, אבל הנשמה שלך תהיה איתנו יום יום שעה שעה, אתה תהיה הדמות שלנו לדעת מה זה לאהוב ללמוד מה זה בן אדם לחברו.

"הקב"ה גזר כזאת גזירה, כולם מרגישים שזה קורבן ציבור, כמה דמעות לעם ישראל נשפכו ביום האחרון. אוי כזה קורבן. אבל ידוע מה שרבי אלחנן אמר, שצריך להיזהר שלא יהיה מחשבת פיגול. ריבונו של עולם! ריבונו של עולם! אנחנו לא שואלים למה, אסור לשאול למה - אנחנו אומרים תודה רבה, 14 שנים שהפקדת לנו כזה פקדון. כזאת נשמה. אני מקווה ששמרנו את הפיקדון כמו שצריך, אנחנו עשינו את כל ההשתדלות גם בגשמיות וגם ברוחניות, אבא החזרנו לך נשמה טהורה, נשמה שנפטרה מהעולם מתוך דבר מצווה. 

הלווית הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

"אני לא ראוי לעמוד פה ולדבר לפני תלמידי חכמים. אי אפשר לנחם אבא ואמא שכולים, זה לא שייך אבל זאת נחמתי, אם כל אחד ואחד מבני המשפחה והישיבה, ומהשכונה, כל אחד יקח איזה חיזוק קטן, קבלה קטנה, אז נדע שזה באמת היה קורבן עולה תמימה. אבל לא צריך קבלה גדולה אלא קבלה קטנה כל אחד שיוכל לעמוד בה.

"יוסי, יוסי שלנו, אתה עולה לפני כיסא הכבוד, אתה נמצא הכי קרוב שיש. תקרע שערי שמיים תהיה מליץ יושר, תהיה מליץ יושר עליי, שהשם ייתן לי את הכוחות לעמוד בניסיון ולצאת מחוזק מהניסיון הזה. איי... תתפלל על אמא, כמה היא השקיעה בך, מהיום שנולדת. בגשמיות, וברוחניות. מיום שנולדת אני חושב שכמעט לא היה יום שהיא לא התפללה עליך. תהיה מליץ יושר עליה שהקבה ייתן לה את הכוחות גם כן לעמוד בניסיון. תהיה מליץ יושר על האחיות שלך שכ"כ אהבו אותך וכ"כ העריכו אותך.

"תהיה מליץ יושר על דוד הקטן שלנו שכ"כ שמחת שהוא נולד וכ"כ קיווינו שאתה תהיה הדוגמה שלו. אבל אני מבטיח לך יוסי שאנחנו נעשה את כל ההשתדלות ללמד אותו מי היית ומה היית יש לו ממי ללמוד. איי... תקרע שערי שמיים על כל המשפחה על הסבים הגדולים שלך, על הסבתות המיוחדות, על כל בני הישיבה, יוסי צריך את התפילה שלך תהיה מליץ יושר על כולם על כל כלל ישראל. איי, כמה צרות, כבר אי אפשר לעמוד בזה.

"תהיה מליץ יושר על עולם הישיבות, שלא יפריעו לו (זדים) בלימודו. כמה זה הפריע לך בחודשים האחרונים, כמה זה כאב לך, שזורקים בחורי ישראל לתוך הכלא. הקב"ה יעזור ש'בילע המוות לנצח ומחה ה' דמעה'. יוסי, ונזכה לראות אותך בקרוב, בתחיית המתים".

20
לשון קדשו של ה'אור החיים' הקדוש פרשת ויגש (בראשית מו ל) "ודבר ידוע הוא, כי הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש"
אור החיים הקדוש
19
המסר של 'נמות ולא נתגייס', כבר אינו נחלת הקיצונים, כפי שמתאר זאת הכותב, אלא היא מתפשט כבר לכלל חוגי הציבור החרדי, אני שם, ואני שומע את זה.
שלמה
18
להיפך - זו אמירה שרוב הציבור החרדי האותנטי חותם עליה. הצבא הוא יהרג ואל יעבור
יוגב
הצבא הוא יהרג ובל יעבור אולי בשבילך אבל לא בשביל כולם, אני הייתי נגד גיוס חרדים תמיד גם מי שלא לומד, אבל עם כל הכבוד חטיבת חשמונאים עשתה שינוי ענק המשמעותי לגבי שירות חרדים שעכשיו כבר לא יכול לתרץ שמי שלא לומד לא יתגייס גם כן
חייל שומר מצוות
17
ילד טהור שמת על קידוש ד' ואבא קדוש שחי על קידוש ד'
קידוש ד'
16
אני חרדי, ולא מסכים איתו לגמרי לגמרי, זה נכון שהצבא מקלקל רוחנית, אבל ביחידות חרדיות כמו חשמונאים בודאי זה לא יהרג ואל יעבור, אדרבא, שיהיו גדודים חרדים וילחמו כמו דוד המלך
יוסי
הצבא הוא יהרג ואל יעבור חד משמעית
חרדי אתה לא !!
תפסיקו להתווכח מה טוב ומה צריך להיות ומי עושה בסדר ומי לא, כל אחד בדרכו ובמסלולו שכולנו נזכה לעבוד את ה בשמחה וביראה. תכבדו אחד את השני גם אם לא מסכימים, תחייכו, תשמחו, תעזרו, אף אחד לא יודע מה השליחות של כל אחד בעולם.
חלוש
אם לא היה ילד שלך היינו רואים איך אתה מדבר
היה הילד שלך
אי אפשר להכנס למים בלי לצאת רטובים
יוני
15
תחשוב על הורים לחיילים מה מרגישים שאתה אומר תמשפט שלך אב שכול יקר קצת רגש לאנשים שחושבים שונה ממך. תנוחמו מהשמים
יצחק
14
הוא טועה ומטעה אבל, לא דנים אדם בשעת צערו.
מויישה
13
אני באמת רוצה לשאול שאלה בתמימות ולא חלילה למעט בכבוד אף אחד. האם שילד נושר מהדרך בלי שום קשר לצבא אלא מהרחוב המפתה ומהחברים על הברזלים וכו".... ולצערנו הרב אין כמעט אדם שלא מכיר לפחות אדם אחד שיש לו ילדים כאלו.... גם בנים וגם בנות שיושבים על הברזלים ושותים אלכוהול עד שעות מאוחרות של הלילה בנים ובנו
שאלה בשביל ללמוד
12
מזעזע ומחריד
יוסי
11
אנחנו כת--הקב״ה יפרע מאיתנו
עקיבא יוסף
10
הכותב מנותק מציבור לומדי תורה (לא רק אלו ששיכים לפלג) העמדה הזאת של האבא מקובלת ומובנת על כל הבני תורה חוץ מהחרדים המורדנים המתיוונים. עצוב שזה המצב, ואם חשמונאים נראה כ"כ גרוע עכשיו אפשר לדמיין איך הוא יראה אחרי טיפול הבג"ץ והפרוגרסיבים (זכויות נשים פלורליזים וכל המרעין בישין) ואחרי שחתמו לצבא הם
מגיב אובייקטיבי
9
אין אדם נתפס בשעת צערו, רק על גיוס בנות אמרו רבותינו יהרג ואל יעבור
אפשטיין חרדק
אמרו חכמים גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. שחור על גבי לבן
אורי
8
ממש הזייה איך אבא יכול כך לאחל מוות לבנו
שמוליק
כנראה שאתה לא אומר קינות בט' באב, שם מתואר איך אמהות העדיפו שבניהם ימותו ולא יחטאו. זה הזוי לחרדים המדרנים המתיוונים
מגיב אובייקטיבי
7
אני אישית גם חושב ככה ואני חושב שככה חושב כמעט כל חרדי שנמנע מלשלוח את בניו לצבא זה לא קשור לקיצונים
אורי
6
אמירה אומללה. היא מוכיחה שהמגיבים הציניקנים שהגיבו "נמות ולא נתגייס" פשוט צדקו. רחמים על האב ועל החינוך המגוחך שהוא קיבל
יוני
5
קשה לשמוע את זה. אבל אני מבין אותו בן אדם שחי באמונה אמיתית יותר כואב לו שהבן שלו הולך נגד הקב"ה. ילד שנפטר הוא מקבל את זה כגזרת שמיים. אני גם חרדי מאמין ולדעתי כל אחד יש לו שליחות גם אם הוא הגיע לצבא אם יש לו משפחה חרדית שתומכת בו הוא יכול לקרב ולהפיץ אור ולא להתקלקל חס וחלילה..
דוד
4
ההשקפה החרדית מאד ברורה. גדול המחטיאו יותר מההורגו. להבדיל גם חייל מוכן לההרג על שמירת המולדת. אבל בשום אופן לא רוצה למות והוריו לא ישמחו אם הוא ימות. כנ"ל לומדי התורה. ברור שרוצים ושמחים לחיות. אבל אם המחיר לחיים הוא להתקלקל ולרדת מהדרך - מוכנים להקריב חיים כאלה. ככה חונכנו כל השנים [חוץ ממי שעיצב
פנחס
3
יש דרך שלישית, תעבור לארה"ב ותיפטר מהגיוס בלי למות.
משה בן אברהם
2
אין דנים אדם בשעת סערת נפש
אלמ
1
ה' ישמור ויציל
איש יהודי

