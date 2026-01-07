ימים ספורים אחרי אסון הדריסה הנורא שאירע בירושלים בשולי עצרת המחאה של הפלגים הקיצוניים נגד 'חוק הגיוס', הרב שמואל אייזנטל, אביו של הנער יוסף ז"ל בן ה-14, שנדרס למוות לאחר שנמחץ תחת האוטובוס ששעט בין המפגינים, אומר בריאיון ל'גלי צה"ל' כי אם היתה לו בחירה בין גיוס של בנו לצבא לבין האפשרות שהוא ימות בדרך שבה הוא מת - הוא היה מעדיף שימות (חרדים)
המונים השתפו במסע הלווית הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל שנדרס למוות לאחר המחאה נגד חוק הגיוס בירושלים | בהספד רווי אמונה ספד לו אביו: "כמה כולם אהבו אותך, כמה היה נעים בחברתך. כמה חיכינו לך לשבת חופשית, שיוסי יהיה בבית. הנשמה שלך תהיה איתנו יום יום שעה שעה" | הוא הוסיף ואמר כי "יוסי, יוסי שלנו, אתה עולה לפני כיסא הכבוד, אתה נמצא הכי קרוב שיש, תהיה מליץ יושר על עולם הישיבות" | הדברים המלאים (חדשות)