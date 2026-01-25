האדמו"ר מסאטמר בסעודה שלישית ( צילום: בחצרות סאטמר )

סערה בעולם החסידות: האדמו"ר מסאטמר יצא אמש (מוצאי שבת) בהוראה דרמטית וחסרת תקדים לכלל חסידיו בארץ ישראל - לא להשתתף בהפגנות, זאת בעקבות שרשרת האסונות הקשים שאירעו לאחרונה במהלך הפגנות.

במהלך שיחה שנשא הרבי במקום שהותו לנופש בעיירת פאלם ספרינגס שבקליפורניה, התייחס האדמו"ר בכאב גלוי לפטירתם הטראגית של הבחור יוסף אייזנטל ז"ל והבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, אשר קיפחו את חייהם בתאונות קשות. בדבריו, לא חסך הרבי במילים קשות כלפי הנהגים המעורבים: "אלו רציחות שבוצעו על ידי 'רוצח'ישע דרייווערס' (נהגים רוצחים), שנכנסו עם האוטובוסים שלהם בכוונה תחילה כדי לפגוע", הטיח האדמו"ר. הרבי ביקש להפיץ את דבריו באופן רשמי לכל הקהילות והמוסדות של סאטמר בירושלים, בני ברק ובית שמש: "יש לנו ישיבות וכוללים, ואני רוצה לדבר לכל הבחורים שלנו. אסור לאף בחור להשתתף בהפגנות ולחסום כבישים. זה דבר מסוכן בצורה בלתי רגילה".

בשיא דבריו זעק האדמו"ר בכאב: "ממש מפקירים כאן נשמות ישראל! יש ערבים רוצחים ויש ציונים רוצחים, וצריך שהדברים האלו יישמעו בכל ארץ ישראל. לאף בחור מהקהילה שלנו אסור לקחת חלק בהפגנות האלו".

בהמשך דבריו, הזכיר האדמו"ר את היסוד ההלכתי של "חמירא סכנתא מאיסורא", וציין כי זו הייתה גם דעתו של דודו הגדול, מייסד החסידות בעל ה'דברי יואל' זצ"ל.

"מי שהכיר את הדוד זצ"ל ואת הדרך שבה הנהיג את המאבק נגד הציונים, ידע שעם כל החריפות – הוא ידע שזה מסוכן. לכן, על כל אנשי שלומינו להימנע מהשתתפות בהפגנות הללו", חתם הרבי את דבריו הנוקבים.

בחסידות מעריכים כי ההוראה החדשה תוביל לשינוי משמעותי בשטח, כאשר מנהלי המוסדות והמשגיחים צפויים לאכוף את האיסור בקרב התלמידים, והלוואי שכל מנהיגי ישראל מהפלג הקנאי יצטרפו לקריאתו הקדושה של האדמו"ר ולחסוך עוגמת נפש מרובה ממשפחות הנרצחים ה"י.