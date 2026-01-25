כיכר השבת
חמירא סכנתא מאיסורא

'רוצח'ישע דרייווערס' | ההוראה הדרמטית של האדמו"ר מסטאמר; "יש ציונים שהם ממש רוצחים"

האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)

האדמו"ר מסאטמר בסעודה שלישית (צילום: בחצרות סאטמר)

סערה בעולם החסידות: האדמו"ר מסאטמר יצא אמש (מוצאי שבת) בהוראה דרמטית וחסרת תקדים לכלל חסידיו בארץ ישראל - לא להשתתף בהפגנות, זאת בעקבות שרשרת האסונות הקשים שאירעו לאחרונה במהלך הפגנות.

במהלך שיחה שנשא הרבי במקום שהותו לנופש בעיירת פאלם ספרינגס שבקליפורניה, התייחס האדמו"ר בכאב גלוי לפטירתם הטראגית של הבחור יוסף אייזנטל ז"ל והבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, אשר קיפחו את חייהם בתאונות קשות.

בדבריו, לא חסך הרבי במילים קשות כלפי הנהגים המעורבים: "אלו רציחות שבוצעו על ידי 'רוצח'ישע דרייווערס' (נהגים רוצחים), שנכנסו עם האוטובוסים שלהם בכוונה תחילה כדי לפגוע", הטיח האדמו"ר.

הרבי ביקש להפיץ את דבריו באופן רשמי לכל הקהילות והמוסדות של סאטמר בירושלים, בני ברק ובית שמש: "יש לנו ישיבות וכוללים, ואני רוצה לדבר לכל הבחורים שלנו. אסור לאף בחור להשתתף בהפגנות ולחסום כבישים. זה דבר מסוכן בצורה בלתי רגילה".

בשיא דבריו זעק האדמו"ר בכאב: "ממש מפקירים כאן נשמות ישראל! יש ערבים רוצחים ויש ציונים רוצחים, וצריך שהדברים האלו יישמעו בכל ארץ ישראל. לאף בחור מהקהילה שלנו אסור לקחת חלק בהפגנות האלו".

בהמשך דבריו, הזכיר האדמו"ר את היסוד ההלכתי של "חמירא סכנתא מאיסורא", וציין כי זו הייתה גם דעתו של דודו הגדול, מייסד החסידות בעל ה'דברי יואל' זצ"ל.

"מי שהכיר את הדוד זצ"ל ואת הדרך שבה הנהיג את המאבק נגד הציונים, ידע שעם כל החריפות – הוא ידע שזה מסוכן. לכן, על כל אנשי שלומינו להימנע מהשתתפות בהפגנות הללו", חתם הרבי את דבריו הנוקבים.

בחסידות מעריכים כי ההוראה החדשה תוביל לשינוי משמעותי בשטח, כאשר מנהלי המוסדות והמשגיחים צפויים לאכוף את האיסור בקרב התלמידים, והלוואי שכל מנהיגי ישראל מהפלג הקנאי יצטרפו לקריאתו הקדושה של האדמו"ר ולחסוך עוגמת נפש מרובה ממשפחות הנרצחים ה"י.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

ברוך שפטרנו
אלמ
6
בוקר טוב הוראה זו היתה של חכמי ורבני ישיבת פורת יוסף שלא לצאת להפגנות ואם היה הוראה לצאת אז בקשו לעמוד בפינה ולקרוא תהלים או סליחות ההמשך מובן
יעקב
5
הרב מבריסק זיע"א כבר אסר לפני 60 שנה אחרי רצח נחמיה סגלוב הי"ד על ידי שוטרים
אפשטיין חרדק
4
בעקיטשע פרחוני לא עושה אותך סאטמר.
סאטמר עלי אקספרס
3
להעמיד את הדברים דיוקם, האסונות לא היו בהפגנות, הרצח הראשון היה במרחק רב מההפגנה החוקית שנערכה, הרצח השני היה בדרך כשהבחורים חזרו מההפגנה.
אברך בן תורה מבני ברק
2
הנהג שדרס את יוסף אייזנטל הוא ערבי ולא ציוני
יהודה;
1
מי שהכיר את רבנו שמואל, המנטליות של הפלג היא ציונית, אפילו גאולית, ודווקא בגלל זה הוא יצא למלחמה, כי הוא מאמין בכוחנו לתקן ולהשפיע בדרך המקובלת, בהפגנות. מי באירופה היה חוסם כבישים לצאר? הרבה מסאטמר נאמן לתפיסתו וקרוב למרן הגר"ד לנדאו שמדגיש שאנו בגלות ולכן זקוקים לשתדלנות.
אשרי

