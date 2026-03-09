מפגן אדיר של מלכות וצדקה קערות של דולרים בווילאמסבורג | חג הפורים העוצמתי בחצר הקודש סאטמר • צפו ימי הפורים בחצר הקודש סאטמר נחתמו בשרשרת מעמדים אדירים, החל ממעדי הקודש של יום הפורים בקריית יואל במונרו ועד לטיש המרכזי בשושן פורים בביהמ"ד הגדול בווילאמסבורג, בכל הטישים עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובהתלהבות בלתי נשכחת • במהלך הימים עברו אלפי החסידים להתברך מפי האדמו"ר במשך שעות ארוכות • בשיא הטיש בווילאמסבורג הוגשה לפני האדמו"ר קערה ענקית ובה סכומי עתק של רבבות דולרים שנאספו על ידי החסידים עבור מפעלי הצדקה והחסד של החסידות • מראות הוד מחצר המלוכה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:13