11 שעות של ישועות: ה'טיש' הבלתי נשכח בקרעטשניף קרית גת • צפו

ימי חג פורים מרוממים ונעלים מאוד עברו על קהל חסידי קרעטשניף קרית גת שזכו להסתופף במעמדים הנשגבים בצל הקודש. החל מקריאת המגילה שהאדמו"ר קרא בהשתפכות הנפש כנהוג. לאחר התפילה קיים האדמו"ר מצוות 'מתנות לאביונים'. שיאו של ימי הפורים - מעמד הישועות 'משתה היין' ועריכת השוה"ט במוצאי פורים דפרזים שארכו משך קרוב ל-11 שעות ברציפות - בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה תושבי העיר ומחוצה לו, רבנים ואישי ציבור.

מעמד 'משתה היין' החל עם דמדומי חמה בעת נעילת שער בבית מדרשו הפרטי של האדמו"ר - היכל 'תפילה למשה', מעמד הנהוג אצל אדמור"י בית קרעטשניף מדור דור בו עומדים בחשיכה מלבד הנרות שעומדים על השולחן. האדמו"ר החל בנטילת ידיים לסעודת פורים ועמד משך כל ה'משתה היין' כנהוג, כשהרבי מאריך בדברות קודש בשגב קדושת יום הפורים ומרעיף ברכות וישועות לכלל ולפרט.מעמד ה'משתה היין' ערך משך 4 שעות - מהשעה 5:30 ועד השעה 9:30.כשבסוף מעמד משתה היין הדליקו המאורות ולאחר הפסקה קצרה נכנס האדמו"ר לעריכת השוה"ט בתופים ובמחולות בהיכל ביהמ"ד הגדול. בכניסתו לביהמ"ד ניגש האדמו"ר אל ארון הקודש והתפלל תפילה חרישית משך פרק זמן. משך השוה"ט התרומם האדמו"ר משך שעות ארוכות טפחיים מעל הקרקע והרים את כל הקהל איתו והשמחה עלתה עד שמי רום כאשר שרו את הלחן החדש 'ככה יעשה לאיש' אשר יצא לכבוד פורים ע"י המשורר בחצה"ק הרה"ח ר' מרדכי לייב רוטמן.

באמצע השוה"ט נשא הרבי דברות קודש כמ"פ והרעיף ברכות וישועות לישראל.

כמו"כ עלה האדמו"ר על השולחן והסתובב בין הקהל והגביה את הקהל בשמחה טפחיים מעל הקרקע.

החזן הרה"ח ר' מנחם מענדל גלינסקי שימח את הקהל בפרקי חזנות ובדברי בדחנות, ולאחמ"כ עלה לשמח ה'פורים רב' אב"ד פולייאקעב הרה"ח ר' ישראל פוקס.

בסוף השוה"ט קיבל הרבי פיתקאות מהקהל שהזכירו עצמם לברכה וישועה, ובירך והשפיע רוב ברכות וישועות לכל.השוה"ט המרומם נמשך משך שעות ארוכות עד השעה 4:00 לפנו"ב.כשבסיום הטיש לאחר ברכהמ"ז התפללו תפילת ערבית, ולאחמ"כ ליוו הקהל את הרבי לביתו נאו"ק בשירה וזמרה.