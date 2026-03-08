דיווח דרמטי: המבצע המיוחד ששוקל הנשיא טראמפ על אדמת איראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן אפשרות להציב כוחות מיוחדים בשטח איראן במטרה להשתלט על האורניום - כך דווח הערב (ראשון). מוקדם יותר היום נשאל הנשיא טראמפ על העניין ואמר כי "הכול על השולחן".

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, המבוסס על שלושה גורמים דיפלומטיים שעודכנו בנושא, הנשיא טראמפ שוקל אפשרות לבצע מבצע מיוחד על הקרקע באיראן שבמסגרתו יפעלו כוחות מיוחדים אמריקניים להשתלט על האורניום המועשר של איראן. בדיווח נכתב כי מדובר באורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני.

מנגד, דובר משמרות המהפכה הצהיר הערב כי "הכוחות המזוינים של איראן מוכנים לנהל מלחמה בקנה מידה מלא ובעצימות גבוהה במשך שישה חודשים לפחות".

הנשיא טראמפ אמר מוקדם יותר היום בריאיון לרשת ABC כי לפי הערכות בארצות הברית, טהרן תכננה מהלך רחב יותר באזור. "האיראנים תכננו לתקוף את כל המזרח התיכון ולהשתלט על כל המזרח התיכון", אמר.

במהלך הריאיון נשאל טראמפ גם על האפשרות שארצות הברית תפעל בשטח איראן כדי לאבטח את האורניום המועשר המצוי במדינה. בתגובה הוא נמנע מלשלול אפשרויות. "הכול על השולחן", אמר בתשובה לשאלה האם ייתכן שישלח כוחות מיוחדים למשימה כזו.