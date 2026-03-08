רגעי ההכרזה הרשמיים - צילום: תקשורת איראנית רגעי ההכרזה הרשמיים | צילום: צילום: תקשורת איראנית 10 10 0:00 / 0:41 רגעי ההכרזה הרשמיים ( צילום: תקשורת איראנית )

עכשיו זה רשמי: כלי התקשורת הרשמיים באיראן דיווחו על הבחירה בח'אמנאי הבן הערב (ראשון), לאחר השלמת ההתייעצויות והדיונים של מועצת המומחים, הגוף הרשמי של אנשי הדת באיראן האחראי על הבחירה בו. לאורך הימים האחרונים הלכה והתחזקה ההערכה כי מושתבא ח'אמנאי הוא זה שיירש את אביו בתפקיד.

מוגת'בא חמינאי בן ה-56 הוא השני מבין ששת ילדיו של עלי חמינאי, וכמו אביו הוא איש המחנה השמרני-קיצוני. במכת הפתיחה הישראלית נהרגו גם אמו, אשתו ובנו והוא עצמו נפצע אך שרד. מי שבחרו בו הם 88 חכמי ההלכה שחברים ב"מועצת המומחים", הגוף שאחראי על פי חוקת הרפובליקה האיסלאמית לבחור יורש למנהיג העליון כשהמשרה מתפנה. בהודעה שפרסמה מועצת המומחים הערב היא קראה לעם האיראני לשמור על אחדות ולהישבע אמונים למנהיג העליון החדש. בהודעה נמסר: "מועצת המומחים, תוך שהיא מביעה את תנחומיה ​​על מות הקדושים של המנהיג הגדול האימאם חמינאי ומגנה את התוקפנות האכזרית של ארה"ב וישראל, מזכירה שמיד אחרי פרסום הידיעה על מותו של מנהיגה המהפכה, למרות תנאי המלחמה והאיומים הישירים מצד האויבים נגד מוסד זה ותקיפת משרדי מזכירות מועצת המומחים, שהובילה למותם של מספר עובדים וצוות האבטחה של המתחם, אסיפה זו לא היססה לרגע בתהליך בחירתם קיימה את ההסדרים הדרושים לקיום מושב יוצא דופן ולהכנסת המנהיג החדש. מוג'תבא חמינאי הוצג כמנהיג השלישי של הרפובליקה האיסלאמית של איראן, בהתבסס על הצבעת נציגי מועצת המומחים".

רגעי ההכרזה הרשמיים רגעי ההכרזה הרשמיים 10 10 0:00 / 1:12 רגעי ההכרזה הרשמיים

במשך שנים היה ח'מינאי הבן בעל קשרים ענפים ומרכזיים בלשכת המנהיג בטהראן, והוא מנהל קשרים טובים והדוקים עם הממסד הצבאי במדינה, ובעיקר עם משמרות המהפכה. הוא נחשב בעיני רבים לדמות מסתורית למדי, והיה בעל תפקיד מרכזי במשטר של אביו, אך עשה זאת רחוק מאור הזרקורים.

מושתבא נחשב למקורב מאוד למשמרות המהפכה, הזרוע הצבאית של השלטון, ולפי דיווח באיראן אינטרנשיונל משמרות המהפכה הפעילו לחץ כבד כדי שייבחר. המנהיג העליון החדש דיכא לאורך השנים באכזריות מאות נגד משטר האייתוללות באמצעות משמרות המהפכה והבסיג', והוא מזוהה במיוחד עם דיכוי המחאה הגדולה שפרצה במדינה ב-2009.

מי אתה מוג'תבא חמינאי?

מוג'תבא נולד ב-1969 בעיר משהד, כעשור לפני המהפכה האיסלאמית. הוא השני מבין ששת ילדיו של עלי חמינאי, שבאותה עת היה יד ימינו של חומייני ועודד מחאות נגד שלטונו של השאה.

אחרי הפלת שלטון השאה ב-1979, משפחת חמינאי עברה לבירה טהרן, שם התחנך מוג'תבא בתיכון אלאווי, לצד בניהם של בכירים נוספים ברפובליקה האיסלאמית הטרייה.

עם סיום לימודי התיכון הצטרף מוג'תבא ב-1987 למשמרות המהפכה, והספיק להילחם במלחמת איראן-עיראק שהסתיימה ב-1988. הוא שירת אז ב"גדוד חביב איבן מזאהיר", יחידה שממנה צמחו כמה דמויות בכירות במשמרות המהפכה.

מאז שאביו נבחר למנהיג העליון ב-1989 מוג'תבא המשיך לטפח את קשריו עם משמרות המהפכה, תוך שהוא מנצל את הגישה שנפתחה לו ולמשפחתו לאימפריה של מיליארדי דולרים עם נכסים עסקיים הפרוסים על פני קרנות רבות ברחבי איראן, הממומנות מתעשיות ממשלתיות ומההון הרב שהיה בעבר בבעלות השאה.

כמו אביו, גם מוג'תבא התחנך בסמינרים הדתיים של קום, וכיום הוא מלמד שם בעצמו – תפקיד שאפשר לו לטפח קשרים גם עם ההנהגה הדתית. מוג'תבא התחתן עם זהרה אדל, בתו של פוליטיקאי איראני שמרני בולט, למרות השפעתו הרבה, חמינאי הבן פעל לאורך השנים בעיקר בצללים, וכאמור מעולם לא החזיק בתפקיד ממשלתי רשמי.

לאורך שנים הוזכר שמו של מושתבא ח'אמנאי כבעל סיכויים טובים לרשת את אביו לאחר מותו, אך הדבר עורר גל של ביקורת והתנגדות. החשש המרכזי היה כי העברת השלטון בירושה יעורר גל של מחאות - ויעמוד בניגוד לעיקרון הרפובליקה הבסיסי. בנוסף, ח'אמנאי הבן אינו נחשב לאיש דת בכיר מהשורה הראשונה באיראן, דבר שעומד בפני עצמו בניגוד לעיקרון הבסיסי של הרפובליקה האיסלאמית של איראן.