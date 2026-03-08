כיכר השבת
זעזוע בצמרת האיראנית

מינוי בנו של חמינאי מסתבך: הצוואה המפתיעה של אביו והכאוס בצמרת 

דרמטי: המנהיג העליון המחוסל, עלי חמינאי, השאיר צוואה שבה הוא מצווה לא למנות את בנו לתפקיד, לכן אין תוצאה עד עכשיו בעניין של בחירת המנהיג | במקביל דווח כי מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן ומנהל המדינה בפועל, מתנגד למינויו של מושתבא ח'אמנאי לתפקיד | הוא מנסה לקדם את אחיו, מוחמד סאדק, להיבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש (בעולם)

מוג'תבא חמינאי (צילום: מתוך סוכנות הידיעות האיראנית)

הבחירה למנהיג העליון של איראן, יורשו של עלי ח'אמנאי, מסתבכת? רבים רצו לראות את מושתבא, בנו של עלי ח'אמנאי, בתפקיד. לפי דיווח הערב (ראשון), מתברר כי אביו השאיר צוואה שבה הוא מצווה לא למנות את בנו לתפקיד, לכן אין תוצאה עד עכשיו בעניין של בחירת המנהיג, הכדור הוא בידי הצבא. כך על פי דיווח בחדשות 12.

נזכיר כי מוקדם יותר היום חשבון הטוויטר של המוסד בפרסית פרסם רמז מסתורי: "למה הבן של חמינאי שרף את הצוואה של אביו? כדאי שתבדקו את זה".

במקביל, דווח באתר האופוזיציה האיראני Iranwire כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן ומנהל המדינה בפועל, מתנגד למינויו של מושתבא ח'אמנאי לתפקיד המנהיג העליון - מה שמעכב את ההכרזה. על פי הדיווח, לאריג'אני מנסה לקדם את אחיו, מוחמד סאדק, להיבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש במקום מושתבא ח'אמנאי.

חבר מועצת המומחים באיראן עלי חוסייני אשכורי

מנגד, חבר מועצת המומחים באיראן עלי חוסייני אשכורי אומר הערב למעשה כי מושתבא ח'אמנאי נבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש, למרות שטרם פורסמה הודעה רשמית: "המנהיג החדש נבחר ברוב גדול של חברי המועצה, דרכו של ח'אמנאי תימשך. השם ח'אמנאי יימשך".

עוד דווח בחדשות 12 כי משמרות המהפכה חדלו להישמע להוראות הדרג המדיני. מפקד בסיס ח'אתם אל-אנביאא, שניתן להקבילו ל"בור" של הצבא האיראני, הגנרל עלי עבדאללאהי - לקח לידיו את ניהול המערכה.

לפי הדיווח, הוא לא מקשיב לדרג המדיני, ועל פיו יישק דבר. עד לפני כמה שבועות הוא היה בדרגת תת-אלוף, אך בעקבות חיסולים של הבכירים מעליו - הוא קודם.

5
עת צרה היא לישראל חיילי צה״ל עומדים מול שלטון הטרור האיראני כוחות האפלה שמאיימים על ישראל הגיע הזמן לקום להגיע לכותל המערבי להתפלל בקברי הצדיקים ולבקש מה׳ להגן על חיילינו כל תפילה משנה מציאות אל תשבו בבית כל יהודי חייב למלא את תפקידו
שמואל
4
הסרטון נראה מימי המגילה כאשר הדובר נראה כהמן בשעתו מתהלך בחצר המלך ניכר שהוא מרגיש שתכף תולים אותו על עץ 50 אמה
אלי
3
למה זה נשמע לי שהמוסד הכין את הצוואה הזאת?
שרה

