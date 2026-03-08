מוג'תבא חמינאי ( צילום: מתוך סוכנות הידיעות האיראנית )

הבחירה למנהיג העליון של איראן, יורשו של עלי ח'אמנאי, מסתבכת? רבים רצו לראות את מושתבא, בנו של עלי ח'אמנאי, בתפקיד. לפי דיווח הערב (ראשון), מתברר כי אביו השאיר צוואה שבה הוא מצווה לא למנות את בנו לתפקיד, לכן אין תוצאה עד עכשיו בעניין של בחירת המנהיג, הכדור הוא בידי הצבא. כך על פי דיווח בחדשות 12.

נזכיר כי מוקדם יותר היום חשבון הטוויטר של המוסד בפרסית פרסם רמז מסתורי: "למה הבן של חמינאי שרף את הצוואה של אביו? כדאי שתבדקו את זה". במקביל, דווח באתר האופוזיציה האיראני Iranwire כי עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן ומנהל המדינה בפועל, מתנגד למינויו של מושתבא ח'אמנאי לתפקיד המנהיג העליון - מה שמעכב את ההכרזה. על פי הדיווח, לאריג'אני מנסה לקדם את אחיו, מוחמד סאדק, להיבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש במקום מושתבא ח'אמנאי.

חבר מועצת המומחים באיראן עלי חוסייני אשכורי

מנגד, חבר מועצת המומחים באיראן עלי חוסייני אשכורי אומר הערב למעשה כי מושתבא ח'אמנאי נבחר לתפקיד המנהיג העליון החדש, למרות שטרם פורסמה הודעה רשמית: "המנהיג החדש נבחר ברוב גדול של חברי המועצה, דרכו של ח'אמנאי תימשך. השם ח'אמנאי יימשך".

עוד דווח בחדשות 12 כי משמרות המהפכה חדלו להישמע להוראות הדרג המדיני. מפקד בסיס ח'אתם אל-אנביאא, שניתן להקבילו ל"בור" של הצבא האיראני, הגנרל עלי עבדאללאהי - לקח לידיו את ניהול המערכה.

לפי הדיווח, הוא לא מקשיב לדרג המדיני, ועל פיו יישק דבר. עד לפני כמה שבועות הוא היה בדרגת תת-אלוף, אך בעקבות חיסולים של הבכירים מעליו - הוא קודם.