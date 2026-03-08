כיכר השבת
סוף המשטר קרב

"הסדקים בהנהגה בולטים לעין": הסימנים שמשטר האייתוללות מתערער ומתנדנד 

בישראל אומרים כי "הסדקים בהנהגה האיראנית, במשמרות המהפכה, בצמרת הצבאית ובדרגי השטח בולטים לעין. ביחידות הטילאות, בהגנה האווירית וכדומה גם. ישנה ירידה דרמטית במוטיבציה" | מוקדם יותר הערב דיווחנו כי מאות מלחים וקצינים מהצי האיראני נטשו את האונייה "בושהר" בנמל קולומבו וביקשו מקלט (בעולם)

הפרלמנט האיראני (צילום: Mahdi Sigari / ויקימדיה)

גורמים מדיניים בכירים בישראל אומרים כי "הסדקים בהנהגה האיראנית, במשמרות המהפכה, בצמרת הצבאית ובדרגי השטח בולטים לעין. ביחידות הטילאות, בהגנה האווירית וכדומה גם. ישנה ירידה דרמטית במוטיבציה", כך המצב כפי שהוא משתקף בחדרי הדיונים בישראל.

על פי הדיווח בחדשות 12, "מפקדי הבסיסים לוקחים ממש בידיים את החיילים שלהם לצאת לשיגור כי החיילים מפחדים - ובצדק. בטהראן לא נותרו מפקדות של ביטחון הפנים ושל משמרות המהפכה שבהן הם מוגנים. זה רק ילך ויחריף, כדי למוטט את הגוף האיראני - איבר אחר איבר".

מוקדם יותר הערב דיווחנו כי מאות מלחים וקצינים מהצי האיראני נטשו את האונייה "בושהר" בנמל קולומבו וביקשו מקלט, כך לפי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל'.

כל 208 אנשי הצוות של אוניית העזר האיראנית "בושהר" נטשו את כלי השיט לאחר שעגן בסרי לנקה והועברו להשגחת השלטונות המקומיים. בכיר לשעבר בחיל הים של סרי לנקה דיווח לרשת איראן אינטרנשיונל כי המלחים, בהם עשרות קצינים וצוערים של משמרות המהפכה וצבא איראן, הועברו לבסיס הצי ווליסארה והם נמצאים תחת פיקוח הדוק של גורמי הביטחון במדינה.

הנטישה ההמונית התרחשה על רקע קריסת האמון של אנשי הצבא בשלטון בטהרן במהלך המלחמה הנוכחית. לפי המקור, התקיפה האמריקאית שהובילה לטביעת המשחתת "דנה" העמיקה את התחושות הקשות בקרב הצוות. לדבריו, "התקרית הראתה לצוות שלרפובליקה האסלאמית לא אכפת מחייהם ומגורלם של כוחותיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
זה לא הסמל של הבונים החופשיים בפרלמנט האירני?
אורי
2
בזמן שחיילי צה״ל עומדים בחזית מול האיום האיראני כל אחד מאיתנו יכול להוסיף כוח בדרכו מי שמאמין בתפילה מוזמן להגיע ל־הכותל המערבי או לפתוח ספר תהילים בבית ולהתפלל לשלום החיילים ולשלום עם ישראל גם תפילה אחת יכולה לעשות שינוי
שמואל
1
מול משטרים וארגונים שבונים את כוחם על טרור ושפיכות דמים אסור להסתפק בחצאי צעדים הדרך היחידה להביא ביטחון אמיתי היא לפרק את תשתיות הטרור מהשורש ולהבטיח שהאיום הזה לא יחזור.
אלי

