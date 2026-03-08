גורמים מדיניים בכירים בישראל אומרים כי "הסדקים בהנהגה האיראנית, במשמרות המהפכה, בצמרת הצבאית ובדרגי השטח בולטים לעין. ביחידות הטילאות, בהגנה האווירית וכדומה גם. ישנה ירידה דרמטית במוטיבציה", כך המצב כפי שהוא משתקף בחדרי הדיונים בישראל.

על פי הדיווח בחדשות 12, "מפקדי הבסיסים לוקחים ממש בידיים את החיילים שלהם לצאת לשיגור כי החיילים מפחדים - ובצדק. בטהראן לא נותרו מפקדות של ביטחון הפנים ושל משמרות המהפכה שבהן הם מוגנים. זה רק ילך ויחריף, כדי למוטט את הגוף האיראני - איבר אחר איבר".

מוקדם יותר הערב דיווחנו כי מאות מלחים וקצינים מהצי האיראני נטשו את האונייה "בושהר" בנמל קולומבו וביקשו מקלט, כך לפי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל'.

כל 208 אנשי הצוות של אוניית העזר האיראנית "בושהר" נטשו את כלי השיט לאחר שעגן בסרי לנקה והועברו להשגחת השלטונות המקומיים. בכיר לשעבר בחיל הים של סרי לנקה דיווח לרשת איראן אינטרנשיונל כי המלחים, בהם עשרות קצינים וצוערים של משמרות המהפכה וצבא איראן, הועברו לבסיס הצי ווליסארה והם נמצאים תחת פיקוח הדוק של גורמי הביטחון במדינה.

הנטישה ההמונית התרחשה על רקע קריסת האמון של אנשי הצבא בשלטון בטהרן במהלך המלחמה הנוכחית. לפי המקור, התקיפה האמריקאית שהובילה לטביעת המשחתת "דנה" העמיקה את התחושות הקשות בקרב הצוות. לדבריו, "התקרית הראתה לצוות שלרפובליקה האסלאמית לא אכפת מחייהם ומגורלם של כוחותיה".