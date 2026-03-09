כיכר השבת
"תגידו להרצוג לתת לו חנינה"

טראמפ: "איראן רצתה להשמיד את ישראל, אם לא ביבי - ישראל לא הייתה קיימת"

נשיא ארה"ב טראמפ התייחס למלחמה עם איראן, הבהיר כי איראן הייתה משמידה את ישראל ללא המלחמה שפתח נגדה והצהיר כי ההחלטה על סיום המלחמה  תתקבל בתיאום עם ראש הממשלה נתניהו (מדיני)

נתניהו וטראמפ בבית הלבן (צילום: לע"מ)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הלילה (בין ראשון לשני) בריאיון ל"טיימס אוף ישראל" כי המילה האחרונה בשאלה מתי המלחמה עם איראן תסתיים תהיה שלו אך היא תתקבל בתיאום עם ראש הממשלה, .

לדברי הנשיא: "איראן רצתה להשמיד את ישראל ואת כל מה שסביבה, אז עבדנו יחד - והשמדנו מדינה שרצתה להשמיד את ישראל".

שיבח את שיתוף הפעולה עם רה"מ נתניהו: "ביבי עושה עבודה מצוינת. עבדנו יחד, הרסנו מדינה שרצתה להשמיד את ישראל. איראן הייתה משמידה את ישראל אם אני לא הייתי בסביבה. ואם ביבי לא היה בסביבה, ישראל לא הייתה קיימת היום".

באשר לשאלה האם ישראל תוכל להמשיך במלחמה עם איראן גם לאחר שארה"ב תסיים את החלק שלה, השיב הנשיא: "אני לא חושב שזה יהיה הכרחי".

טראמפ שב ותקף את הנשיא יצחק הרצוג: "הוא צריך לתת לביבי את החנינה הזו באופן מיידי. אני חושב שהוא עושה דבר נורא בכך שהוא לא נותן אותה. אנחנו רוצים שביבי יתמקד במלחמה, לא בחנינה מגוחכת, תגידו לנשיא הזה לתת לו חנינה עכשיו".

