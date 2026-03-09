נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הלילה (בין ראשון לשני) בריאיון ל"טיימס אוף ישראל" כי המילה האחרונה בשאלה מתי המלחמה עם איראן תסתיים תהיה שלו אך היא תתקבל בתיאום עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

לדברי הנשיא: "איראן רצתה להשמיד את ישראל ואת כל מה שסביבה, אז עבדנו יחד - והשמדנו מדינה שרצתה להשמיד את ישראל".

הנשיא טראמפ שיבח את שיתוף הפעולה עם רה"מ נתניהו: "ביבי עושה עבודה מצוינת. עבדנו יחד, הרסנו מדינה שרצתה להשמיד את ישראל. איראן הייתה משמידה את ישראל אם אני לא הייתי בסביבה. ואם ביבי לא היה בסביבה, ישראל לא הייתה קיימת היום".

באשר לשאלה האם ישראל תוכל להמשיך במלחמה עם איראן גם לאחר שארה"ב תסיים את החלק שלה, השיב הנשיא: "אני לא חושב שזה יהיה הכרחי".

טראמפ שב ותקף את הנשיא יצחק הרצוג: "הוא צריך לתת לביבי את החנינה הזו באופן מיידי. אני חושב שהוא עושה דבר נורא בכך שהוא לא נותן אותה. אנחנו רוצים שביבי יתמקד במלחמה, לא בחנינה מגוחכת, תגידו לנשיא הזה לתת לו חנינה עכשיו".